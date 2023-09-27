الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا "حريق الحمدانية"

العراق
العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوي.

ووجَّه السوداني، اليوم، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة 3 أيام، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

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أسبوع حدادًا على ضحايا حريق نينوى بالعراق.. ووزير الداخلية يفتح تحقيقًا

وقبل قليل، أعلن محافظ مدينة نينوي العراقية نجم الجبوري، الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إشعار آخر، حدادًا على أرواح ضحايا الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية.

كما أضاف الجبوري أنه سيتم إقامة وقفة دقيقة صمت وحداد في كل دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدًا الخميس.

زفاف يتحول لمأساة في العراق

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية.

وذكر الرئيس العراقي، في تدوينة له على منصة "x": "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

يذكر أنه تحول حفل زفاف إلى كارثة في العراق، بعد اشتعال النيران في قاعة الزفاف، ومصرع وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

واندلع حريق هائل في قاعة حفلات زفاف بقضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نينوى العراقية، بسبب الألعاب النارية والشموع، بحسب بيان الدفاع المدني العراقي.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.

من جهته، قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس الوزراء وجه في اتصال هاتفي بالاستنفار التام لإسعاف المصابين، مشيرًا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات نينوى وكردستان.

السوداني العراق حريق الحمدانية نينوي رئيس الوزراء العراقي

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