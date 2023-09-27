أسبوع حدادًا على ضحايا حريق نينوى بالعراق.. ووزير الداخلية يفتح تحقيقًا

أعلن محافظ مدينة نينوى العراقية نجم الجبوري، الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إشعار آخر، حدادا وحزنا على ضحايا الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية.

كما أضاف الجبوري أنه سيتم إقامة وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدًا الخميس.

ووجه محافظ نينوى كل دور العبادة بالدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لضحايا الحريق والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.

من جهته، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث الحمدانية.

وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، أمر الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.

وأضافت الداخلية العراقية أن التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائيًا وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان.

زفاف يتحول لمأساة في العراق.. والرئيس العراقي يعلق

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية.

وذكر رئيس العراقي، في تدوينة له على منصة "x"، أن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

يذكر أنه تحول حفل زفاف إلى كارثة في العراق، بعد اشتعال النيران في قاعة الزفاف، ومصرع وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

واندلع حريق هائل في قاعة حفلات زفاف بقضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نينوى العراقية، بسبب الألعاب النارية والشموع، بحسب بيان الدفاع المدني العراقي.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.