الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسبوع حدادًا على ضحايا حريق نينوى بالعراق.. ووزير الداخلية يفتح تحقيقًا

وزير الداخلية العراقي
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري

أعلن محافظ مدينة نينوى العراقية نجم الجبوري، الأربعاء، الحداد لمدة أسبوع وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إشعار آخر، حدادا وحزنا على ضحايا الحريق الذي وقع في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية.

كما أضاف الجبوري أنه سيتم إقامة وقفة دقيقة صمت وحداد في كافة دوائر ومؤسسات محافظة نينوى غدًا الخميس.

ووجه محافظ نينوى كل دور العبادة بالدعوات بالرحمة والغفران والصلوات لضحايا الحريق والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.

txt

رئيس وزراء العراق: هناك إرادة قوية من العراق والكويت لحل قضية خور عبدالله بالتفاهم

من جهته، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث الحمدانية.

وقالت الداخلية العراقية في بيان لها، أمر الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.

وأضافت الداخلية العراقية أن التقرير الأولي لحادث قاعة الحمدانية يشير إلى أن الحادث ليس جنائيًا وإنما فقدان لإجراءات السلامة والأمان.

زفاف يتحول لمأساة في العراق.. والرئيس العراقي يعلق

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية.

وذكر رئيس العراقي، في تدوينة له على منصة "x"، أن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

يذكر أنه تحول حفل زفاف إلى كارثة في العراق، بعد اشتعال النيران في قاعة الزفاف، ومصرع وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

واندلع حريق هائل في قاعة حفلات زفاف بقضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نينوى العراقية، بسبب الألعاب النارية والشموع، بحسب بيان الدفاع المدني العراقي.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.

نينوي الحداد ضحايا الحريق الحمدانية العراق وزير الداخلية العراقي

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته