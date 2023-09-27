الرئيس العراقي يوجه بفتح تحقيق بحادثة الحمدانية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، ضرورة فتح تحقيق بحادثة الحمدانية.

وذكر رئيس العراقي في تدوينه له على منصة "x"، أن ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كل إجراءات السلامة لمنع تكراره.

وأضاف: عميق مواساتنا وخالص تعازينا إلى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

حفل زفاف إلى كارثة في العراق

ويذكر أنه تحول حفل زفاف إلى كارثة في العراق، بعد اشتعال النيران في قاعة الزفاف، ومصرع وإصابة أكثر من 450 شخصًا.

واندلع حريق هائل في قاعة حفلات زفاف بقضاء الحمدانية شمال شرق محافظة نينوى العراقية، بسبب الألعاب النارية والشموع، بحسب بيان الدفاع المدني العراقي.

رئيس الوزراء العراقي

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة ببذل كل ما في وسعهما لمساعدة المتضررين من الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأفراح.

من جهته، قال محافظ نينوي، نجم الجبوري، لوكالة الأنباء الرسمية إن رئيس الوزراء وجه في اتصال هاتفي بالاستنفار التام لإسعاف المصابين، مشيرًا إلى نقل المصابين الى مستشفيات نينوى وكردستان.

وأكد "الجبوري" عدم وجود إحصائية نهائية لعدد الوفيات والمصابين جراء الحريق، فيما قال أحد ضيوف حفل الزفاف المأساوي للقناة الأولى العراقية إن "العريس وعروسه بخير، لكن حالتهما النفسية مدمرة".

الهلال الأحمر العراقي

وفي وقت لاحق، أفاد الهلال الأحمر العراقي في بيان بارتفاع عدد ضحايا ومصابي حريق قاعة الأفراح في الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصًا.

وكشف الدفاع المدني العراقي تفاصيل الحادث المأساوي، وقال إن قاعة الأعراس كانت مغلّفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال، وأحيلت إلى القضاء لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء.

وأضاف الدفاع المدني العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أن "الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة بسبب استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال منخفضة التكلفة، تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

السلطات تفتح تحقيقًا عاجلًا في الكارثة

وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية في حفل الزفاف، مما تسبب في إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات السامة لاحتراق ألواح الإيكوبوند.

وفتحت السلطات تحقيقًا عاجلًا في الكارثة للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، فيما أكد وزير الداخلية، عبدالأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين.