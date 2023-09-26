الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مكتب السودانى ينفى انتماء مستشارة بفريقه إلى مخابرات صدام حسين

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ما تداولته وسائل إعلام محلية بشأن انتماء إحدى أعضاء فريقه إلى مخابرات نظام صدام حسين.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة "شفق نيوز" العراقية: أنه "منذ وقت تتكرر حملات إساءة في مواقع إعلامية بعيدة كل البعد عن المهنية، تستهدف فريق رئيس مجلس الوزراء وموظفي مكتبه، عبر بثّ معلومات كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، وكان آخر تلك الحملات ما تم تداوله في وسائل الإعلام بأن السيدة رانيا حسين حنون، التي تعمل بصفة مستشارة رئيس مجلس الوزراء للإعلام الأجنبي، قد ورد اسمها في كتاب لجهاز مخابرات النظام السابق".

وأكد البيان أن "هذا التقرير عارٍ عن الصحة، وأنّ الاسم الوارد في صورة الكتاب المتداولة، لا يمت بأي صلة للمستشارة التي تنتمي لأسرة مضحية ومعروفة للعراقيين، وعلى العكس مما تم نشره، إذ إن والدها الشهيد هو أحد ضحايا النظام المقبور، وثمة من الأدلة والوثائق في سجلات الدولة ما يثبت ذلك".

نحتفظ بجميع الحقوق القانونية

وتابع البيان: "ندعو جميع القنوات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر إزاء التعاطي مع المعلومات المغلوطة، ويحتفظ مكتب رئيس مجلس الوزراء بجميع الحقوق القانونية لملاحقة كل من ينشر الأكاذيب والمعلومات الملفقة بهدف الإساءة والتزييف والتشويه".

وعرض برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية وثائق، إشارت إلى أن رانيا حسن حانون مستشارة رئيس مجلس الوزراء العراقي لديها ارتباط بجهاز المخابرات في عهد حكم صدام حسين.

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رئيس وزراء العراق: تنظيم داعش لم يعد تهديدا لبلادنا

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، أكد خلال حوار أجراه مؤخرًا مع صحيفة الشرق الأوسط،  أن السلطات التي قامت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد باسم صدام بما فيها الطائرة التي استخدمها.

وقال: "بعد سقوط صدام حسين أجرينا تحقيقات ولم نجد عليه شيئًا في الموضوع المالي.. كل شيء مسجل باسم الحكومة العراقية ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة.. حتى العقارات لم نعثر على أي شيء باسمه".

​العراق​ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رانيا حسين حنون مخابرات صدام حسين نفي

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