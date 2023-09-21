الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء العراق: تنظيم داعش لم يعد تهديدا لبلادنا

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الخميس، إن تنظيم داعش لم يعد تهديدا لبلدنا، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية. 

وأضاف رئيس وزراء العراق، لا نحتاج اليوم لقوات قتالية من أميركا أو من دول التحالف . 

وكان قد قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت سابق، إنه يجتمع مع عشرات الشركات الأمريكية في إطار الدفع لمزيد من الاستثمار في قطاع الغاز.

وأكد السوداني يوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في نيويورك: “حكومتي جادة بشأن الاستثمار في الغاز وأن تكون لاعباً نشطاً وقوياً في سوق الغاز”.

وأضاف السوداني، الذي التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء وجوده في نيويورك، إن بلينكن وجه له دعوة لزيارة البيت الأبيض. وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في القيام بذلك بحلول نهاية العام.

وقال إنه التقى بشركات أمريكية تعمل في كردستان وترغب في الانتقال إلى بقية أنحاء العراق ويعتزم مقابلة ممثلين عن 31 شركة أخرى اليوم الخميس، كما اشار السوداني الى إن حكومته تتطلع أيضًا إلى استكمال الاتفاقيات مع الشركات الإماراتية والصينية، رغم أنه امتنع عن تقديم تفاصيل.

تقليل الاعتماد على ايران للحصول على الغاز 

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ويحاول العراق تقليل اعتماده على إيران للحصول على الغاز، وهو الترتيب الذي أصبح أكثر صعوبة لأن العقوبات الأمريكية الشديدة على إيران تجعل الدفع صعبا. كما أنها تنفق مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها من الغاز لتجنب انقطاع الإمدادات.

وقال السوداني إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، يريد الحفاظ على أسعار النفط ثابتة “لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين”، ويتوقع أن لا يقل سعر النفط عن 85 إلى 95 دولارًا.

وقال: "العراق ملتزم بالهدف الطوعي الذي اتفقنا عليه داخل أوبك".

رئيس وزراء العراق تنظيم داعش لم يعد تهديدا لبلدنا لقوات قتالية من أميركا التحالف

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