العراق يعلن الإطاحة بـ22 إرهابيًا فى 5 محافظات

أعلن العراق، اليوم الخميس، عن الإطاحة بـ22 إرهابيًا في خمس محافظات.

وقال الجهاز الأمن الوطني العراقي في بيان: إنه بجهود استخبارية وميدانية حثيثة تواصل مفارز جهاز الأمن الوطني مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في عموم البلاد، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (10) إرهابيين في نينوى بعد استدراجهم من قبل أبطال جهازنا، مبينا أن مفارز جهاز في الأنبار تمكنت من القبض على (7) إرهابيين أحدهم كان عائدا من إحدى دول الجوار.

وأضاف أن مفارز جهاز الأمن الوطني في (ديالى، وكركوك، وبغداد) نفذت مذكرات قبض وفق المادة (4 إرهاب) على (5) مطلوبين أفضت إلى الإطاحة بهم، بينهم امرأتان تعملان بنقل الكفالات والبريد والمستلزمات الأخرى ضمن (ولاية العراق - قاطع كركوك).

ولفت الى أن المتهمين جرى تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.

النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة ضد الارهاب

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن خطط موسعة لاستئصال تلك الآفة من البلاد، بناء على النجاحات التي تحققت في الفترة السابقة، بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب حصيلة العمليات خلال الـ6 أشهر الماضية.

وعقدت قيادة العمليات المشتركة اجتماعا موسعا لتقييم الوضع الأمني والخطط المستقبلية، حسب وكالة الأنباء العراقية، التي أكدت أنه "عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، الإثنين".

وضم الاجتماع رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبدالكريم السوداني، والفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وعددا من القادة والآمرين والوكالات الأمنية.

الضغط على العناصر الإرهابية

وبحث القادة، خلال الاجتماع، التحديات الراهنة وتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة.

كما ناقشوا تطوير وتمكين مختلف القوات وتوحيد وتكثيف العمل الاستخباري، بالإضافة إلى إعادة النظر في تجهيز القوات بالطائرات المسيرة ونظارات الرؤية الليلية والسيارات والمعدات العسكرية التي تمكنها من أداء الواجبات التي تكلف بها بمهنية عالية ومهارات قتالية عالية.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن حصيلة عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي خلال 6 أشهر، موضحا خريطة مهامه الحالية.