البرلمان العربى يدين العدوان الإسرائيلى على جنين وقطاع غزة

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين وقطاع غزة وأريحا، والذي أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة.

ووصف البرلمان العربي في بيان اليوم، العدوان بالإرهاب الممنهج، الذي يؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد بالمنطقة.

وحمل البرلمان العربي، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسئولية الكاملة عن عدوان جيش الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، التي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف اللذين لن يستطيع أحد تحمل عواقبهما، وفقًا لما نقلته وكالة وفا.

التدخل الفوري

واعتبر البرلمان العربي أن استمرار عمليات القتل اليومي التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمدن والقرى الفلسطينية، وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار، على المواطنين ومنهم الأطفال، تصعيد عسكري ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، منددًا بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، والذي يشجع سلطة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخروج عن صمتهم، والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

الخارجية الأردنية

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها العدوان على مدينة جنين محذرة من استمرار دوامة العنف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، ضرورة وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية كافة، محذرًا من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد المجالي على ضرورة حماية المدن الفلسطينية من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد الذي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدًا ضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري.