الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

ارتفع عدد شهداء جنين صباح اليوم الأربعاء، إلي أربعة أشخاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الشاب عطا ياسر عطا موسي من قرية مركة جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على مخيم جنين، إلى أربعة شهداء.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد محمود علي نافع السعدي، ومحمود خالد عرعراوي، ورأفت عمر خمايسة، إضافة إلى إصابة 30 آخرين بجروج مختلفة بينهم حالات حرجة، جراء العدوان .

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمصابين. 

فيما شهدت مدينة جنين ومخيمها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها المسيرة برجا للكهرباء وسط المخيم، مما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من مدينة جنين.

الرئاسة الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى جنين وغزة

ومساء الثلاثاء، أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي  المستمر في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ستصعد الأزمة.

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في إفادة صحفية: "إن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأضاف: "أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها في مدينة جنين وقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها".

وتابع: "على الإدارة الأمريكية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه.

جنين شهداء جنين الإحتلال الإسرائيلي مخيم جنين الصحة الفلسطينية

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