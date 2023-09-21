الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس الوزراء العراقي: ملتزمون بالاتفاقات والتفاهمات مع "أوبك"

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي ، محمد شياع السوداني، اليوم، أن مصافي النفط العراقي ستكون لاعباً فاعلاً في الأسواق العالمية. 

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن العراق ملتزم بالاتفاقات والتفاهمات مع منظمة أوبك وأوبك بلس بشكل يحمي مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى أن العراق لديه القدرة على الإنتاج، لكن ذلك سيكون وفقاً لهذه الاتفاقية، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

خطة طموحة للاستخدام الأمثل للنفط والغاز

ولفت رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن خطة العراق طموحة بخصوص الاستخدام الأمثل للنفط والغاز، فقد أبرمنا عدداً من العقود الخاصة باستثمار الغاز المصاحب، وهناك حقول تم الإعلان عنها من خلال الجولة السادسة من التراخيص التي حصلنا عليها لاستثمار الغاز الطبيعي، ولدينا جولات أخرى فعلية لحقول غاز أخرى في العراق، ستكون لاعباً فاعلاً في أسواق الغاز وفق الرؤى التي اتفقنا عليها داخل الحكومة العراقية.

 قرار بتوجيه جزء من إنتاج النفط نحو تشغيل المصافي خارج العراق

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي،  لدينا قرار بتوجيه جزء من إنتاج النفط نحو تشغيل المصافي خارج العراق، وكان لدينا اجتماع رئاسي مع بلغاريا بشأن ذلك، إذ لدينا مصاف في بلغاريا وأخرى في الصين وماليزيا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء العراقي، ليس هناك أي قلق وليس لدينا سعر محدد، ولكننا نريد الحفاظ على مستوى ثابت وسعر منطقي يضمن مصالح كل من المنتجين والمستهلكين، وهو المستوى الذي لا يقل عن 85 إلى 95 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن العراق والسعودية وروسيا ملتزمة بالخفض الطوعي لتحقيق الهدف الذي تم الاتفاق عليه في أوبك.

وأوضح أن حجم الإنتاج يرتبط في الواقع بالسياسة التي تم الاتفاق عليها داخل أوبك، (القدرة، الإمكانية، والمشاريع)، مشدداً على أن هناك سياسة لأوبك يجب التمسك والالتزام بها لتحقيق هذا التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين.

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