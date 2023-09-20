الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع ارتفاع الأسعار عالميا.. انخفاض مخزونات النفط في أمريكا

النفط
النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، وهو ما جاء قريبا من توقعات المحللين بأن تنخفض 2.2 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن معدلات استخدام المصافي تراجعت 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأنها سترتفع 0.3 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن ترتفع بمقدار 0.2 مليون.

وأضافت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت بواقع 3.04 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، بعد أن أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدًا من المخاوف حيال شح المعروض، الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتبقى الأسعار في طريقها للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال فيل فلين، المحلل لدى “برايس فيوتشرز جروب”: بدأت السوق تدرك وجود مخاوف في كل مكان من نقص الإمدادات، سواء كان النفط الخام أو الديزل أو البنزين... نحن أمام أمر واقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الإثنين، إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري، يتجه للانخفاض إلى قرابة 9.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023، وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

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