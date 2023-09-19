أسعار النفط تواصل رحلة تحقيق المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، بعد أن أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدًا من المخاوف حيال شح المعروض، الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتبقى الأسعار في طريقها للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وقال فيل فلين، المحلل لدى “برايس فيوتشرز جروب”: بدأت السوق تدرك وجود مخاوف في كل مكان من نقص الإمدادات، سواء كان النفط الخام أو الديزل أو البنزين... نحن أمام أمر واقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الإثنين، إن إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري، يتجه للانخفاض إلى قرابة 9.4 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023، وسيكون هذا هو ثالث انخفاض شهري على التوالي.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.84 بالمئة إلى 95.22 دولار للبرميل.

وبلغت 95.96 دولار للبرميل خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا بما يعادل 1.04 بالمئة إلى 91.51 دولار للبرميل.

وبلغت 93.74 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ نوفمبر.