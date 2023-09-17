ارتفاع قياسي في أسعار النفط عالميًا يثير مخاوف من زيادة معدلات التضخم

تتجه أسعار النفط للارتفاع بشكل قياسي النفط لتصل إلى 100 دولار للبرميل هذا الشهر للمرة الأولى في عام 2023 بعد ارتفاعها بنحو 30% منذ يونيو ما يثير المخاوف من زيادة معدلات التضخم العالمية، بعد تخفيضات الإنتاج الروسية والسعودية وارتفاع الطلب من الصين، وارتفع خام برنت، وهو مؤشر يعني أن أسعار النفط، ستصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر حيث استقرت الأسبوع الماضي عند حوالي 94 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 72 دولارًا للبرميل عند أدنى مستوى له في يونيو - متجهًا إلى أكبر زيادة ربع سنوية له منذ الأزمة الروسية الأوكرانية.

مخاوف عالمية من ارتفاع معدلات التضخم

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سعر الخام الأمريكي الأخف وزنًا، خام غرب تكساس الوسيط، ارتفع من 67 دولارا للبرميل إلى 90 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة، وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 4% خلال الأسبوع.

بدأت أسعار البنزين والديزل في المملكة المتحدة في الارتفاع بشكل متواضع، مضيفة 10 بنس إلى تكلفة اللتر منذ يونيو. وقالت منظمة السيارات RAC إن متوسط سعر الوقود الخالي من الرصاص بلغ 1.52 جنيه إسترليني للتر يوم الجمعة، مقارنة بـ 1.43 جنيه إسترليني في يونيو، وفي الولايات المتحدة، حيث تشكل الضرائب نسبة أصغر من السعر في المضخات، قفز البنزين بأكثر من 10% ليصل إلى 3.90 دولار (3.15 جنيه استرليني) للجالون (3.8 لتر).

وأضافت أن الزيادة في الطلب على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة وأوروبا، ومؤخرا الصين، أدت إلى زيادة أكبر في أسعار وقود الطائرات التي تتبعها إدارة معلومات الطاقة (EIA)، وبلغ متوسط الأسعار 3.07 دولارًا للغالون في نهاية أغسطس، مرتفعًا بنسبة 50٪ عن أدنى مستوى له مؤخرًا عند 2.05 دولارًا في أوائل مايو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت المملكة العربية السعودية تخفيضاتها المجمعة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، ما أدى إلى تسريع السحب في المخزونات العالمية، كما ساهمت تخفيضات الإمدادات التي نفذتها روسيا لتعزيز الأسعار في دعم الجهود التي تبذلها دول أخرى في أوبك لدفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الأسبوع الماضي من أن التخفيضات المستمرة في الإمدادات التي أجراها هذان الزعيمان في أوبك + ستخلق "نقصًا كبيرًا في العرض"، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للتقلبات المستمرة في الأسعار.

وأضافت الصحيفة أنه تم إصدار التقرير بعد يوم واحد فقط من إعلان أوبك أن السوق تواجه عجزًا يزيد عن 3 ملايين برميل يوميًا في الربع القادم، ما قد يؤدي إلى أكبر نقص في الإمدادات منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI لإدارة الأصول: "إن كسارات النفط الشريرة تظهر القليل من علامات التراجع حتى الآن".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الوقود والطلب من الاقتصاد الصيني، الذي يصنف كأكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تشويش التوقعات بالنسبة للبنوك المركزية ومهمتها لخفض معدلات التضخم التي لا تزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2٪، حيث تساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة معدلات التضخم العالمية.

وتابعت أن انخفاض أسعار النفط لعب دورًا كبيرًا في انخفاض التضخم في النصف الأول من هذا العام، ولكن من المتوقع الآن أن يكون بمثابة مكابح في النصف الثاني وحتى عام 2024، ونفذ البنك المركزي الأوروبي الزيادة العاشرة على التوالي في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار ضمنيًا إلى أنه من المرجح أن يتوقف عند هذا الحد. لكن صناع السياسة قالوا يوم الجمعة إن المزيد من الارتفاع ليس مستبعدا.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي إلى ذروتها بعد انخفاض التضخم الأساسي الشهر الماضي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الوقود والغذاء، ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا لزيادة نهائية محتملة في نوفمبر.