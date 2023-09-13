"أويل برايس": مصر دولة مهمة في النظام العالمي الجديد لسوق النفط

تحدث تقرير نشره موقع "أويل برايس" البريطاني المتخصص في أخبار الطاقة والغاز، عن أهمية في النظام العالمي الجديد لسوق النفط والغاز، مشيرًا إلى المميزات التي تمتلكها مصر في هذا الإطار، لاسيما مع امتلاكها لقناة السويس، والتي تُعد واحدة من أهم الممرات البحرية، فضلاً عن مكانتها في العالم العربي.

تعويض إمدادات الغاز الروسية

ولفت التقرير، إلى أن الغرب يتجه للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي، وأنه لا يمكن التقليل من أهمية مصر في النظام العالمي الجديد لسوق النفط والغاز.

وأشار إلى أنه منذ اللحظة التي تحركت فيها القوات الروسية لأول مرة في 24 فبراير 2022 إلى أوكرانيا، بدأت الدول الغربية والأوروبية البحث عن بدائل الغاز الطبيعي المسال الروسي.

مصر دولة مهمة في النظام الجديد لسوق النفط

وبين أهمية مصر في النظام الجديد لسوق النفط العالمية كبيرة جدا لعدة أسباب؛ وهي؛ أن لديها احتياطيات كبيرة من الغاز، وتشير التقديرات الرسمية التي تعود إلى عام 2021 إلى حوالي 1.8 تريليون متر مكعب، ما يجعلها ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، بعد الجزائر ونيجيريا.

قناة السويس

وأضاف أنه من الأمور التي تثبت مكانة مصر في مجال الغاز، أنها تسيطر على ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، والتي يتم من خلالها نقل حوالي 10% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تسيطر على خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط (سوميد) الحيوي، الذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط.

كما تعد قناة السويس واحدة من نقاط العبور الرئيسية القليلة جدًا التي لا تسيطر عليها الصين. على وجه التحديد، تتمتع الصين بالفعل بسيطرة فعالة على مضيق هرمز من خلال "اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا كما تمنح الصفقة نفسها الصين السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله شحن السلع صعودا عبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس قبل أن تنتقل إلى البحر الأبيض المتوسط ثم الاتجاه غربًا.

مكانة مصر في العالم العربي

وذكر أن مصر لها مكانة خاصة في العالم العربي لعقود من الزمن، حيث كان العالم العربي ينظر إلى مصر على أنها المؤيد الرئيسي لإيديولوجية "الوحدة العربية" التي تؤمن بأن القوة الدائمة لا يمكن العثور عليها إلا في الوحدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للعرب عبر البلدان المختلفة التي ظهرت بعد الحربين العالميتين.