الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أويل برايس": مصر دولة مهمة في النظام العالمي الجديد لسوق النفط

النفط
النفط

تحدث تقرير نشره موقع "أويل برايس" البريطاني المتخصص في أخبار الطاقة والغاز، عن أهمية في النظام العالمي الجديد لسوق النفط والغاز، مشيرًا إلى المميزات التي تمتلكها مصر في هذا الإطار، لاسيما مع امتلاكها لقناة السويس، والتي تُعد واحدة من أهم الممرات البحرية، فضلاً عن مكانتها في العالم العربي.

تعويض إمدادات الغاز الروسية 

ولفت التقرير، إلى أن الغرب يتجه للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي، وأنه لا يمكن التقليل من أهمية مصر في النظام العالمي الجديد لسوق النفط والغاز.

وأشار إلى أنه منذ اللحظة التي تحركت فيها القوات الروسية لأول مرة في 24 فبراير 2022 إلى أوكرانيا، بدأت الدول الغربية والأوروبية البحث عن بدائل  الغاز الطبيعي المسال الروسي.

txt

ذا ناشونال: مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى

مصر دولة مهمة في النظام الجديد لسوق النفط 

وبين أهمية مصر في النظام الجديد لسوق النفط العالمية كبيرة جدا لعدة أسباب؛ وهي؛ أن لديها احتياطيات كبيرة من الغاز، وتشير التقديرات الرسمية التي تعود إلى عام 2021 إلى حوالي 1.8 تريليون متر مكعب، ما يجعلها ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، بعد الجزائر ونيجيريا. 

قناة السويس

 وأضاف أنه من الأمور التي تثبت مكانة مصر في مجال الغاز، أنها  تسيطر على ممر الشحن العالمي الرئيسي في قناة السويس، والتي يتم من خلالها نقل حوالي 10% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تسيطر على خط أنابيب السويس-البحر الأبيض المتوسط (سوميد) الحيوي، الذي يمتد من محطة العين السخنة في خليج السويس، بالقرب من البحر الأحمر، إلى ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط. 

كما تعد قناة السويس واحدة من نقاط العبور الرئيسية القليلة جدًا التي لا تسيطر عليها الصين. على وجه التحديد، تتمتع الصين بالفعل بسيطرة فعالة على مضيق هرمز من خلال "اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عامًا كما تمنح الصفقة نفسها الصين السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يتم من خلاله شحن السلع صعودا عبر البحر الأحمر باتجاه قناة السويس قبل أن تنتقل إلى البحر الأبيض المتوسط ثم الاتجاه غربًا. 

txt

مودرن دبلوماسى: مصر تستطيع مواجهة تحديات الطاقة وتلبية طلبات الغاز فى أوروبا

مكانة مصر في العالم العربي

وذكر أن مصر لها مكانة خاصة في العالم العربي لعقود من الزمن، حيث كان العالم العربي ينظر إلى مصر على أنها المؤيد الرئيسي لإيديولوجية "الوحدة العربية" التي تؤمن بأن القوة الدائمة لا يمكن العثور عليها إلا في الوحدة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للعرب عبر البلدان المختلفة التي ظهرت بعد الحربين العالميتين.

اويل برايس مصر سوق النفط النظام العالمى قناة السويس

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

"الأرصاد" تكشف مدى تأثير إعصار دانيال على البلاد لليوم الثالث

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. "البحوث الفلكية" يحذر من الزلازل القادمة من السعودية واليونان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟