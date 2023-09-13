الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء العراقى.. ويجدد دعوته لزيارة العراق

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب من الحدث

تلقَّى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مكالمة هاتفية من محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، للاطمئنان عليه، وتجديد الدعوة لزيارة العراق، وبحْثِ آخر المستجدات والجهود للتعاون في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لرئيس الوزراء العراقي والشعب العراقي، داعيًا المولى عز وجل أن يُنعم على العراق بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يوفِّق حكماء هذا البلد العربي الأصيل لما فيه خير العراق وازدهاره ونهضته، مؤكدًا فضيلته حرصه وتطلعه لزيارة العراق في القريب العاجل بإذن الله.

الدكتور احمد الطيب مجلس حكماء المسلمين مكالمة هاتفية رئيس مجلس الوزراء العراقي تجديد الدعوة لزيارة العراق خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية

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