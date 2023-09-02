السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع إيرادات نفط العراق إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس

النفط
النفط

تجاوزت إيرادات العراق النفطية 8.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب بيان الجمعة من وزارة النفط العراقية.

وذكر البيان أن صادرات البلاد من النفط سجلت أكثر من 106.1 مليون برميل، فيما كان معدل سعر البرميل الواحد 83.35 دولار.

وكانت إيرادات العراق النفطية وصلت إلى 8.3 مليار دولار في يوليو الماضي، بحسب بيانات وزارة النفط.

ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

وقال عبدالغني في تصريحاته يونيو الماضي إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.

سكة حديد من العراق إلى إيران

وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الجمعة، وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان، إنه بعد تأكيد وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) سيتم وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإيرانية.

وأشار العوادي في البيان، إلى أن هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.

وأضاف أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.

وكان رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في السادس من أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة.

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