الحكومة العراقية: وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككى مع إيران غدًا

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، عن وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران غدًا السبت.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في بيان نقلته وكالة "شفق" نيوز: إنه "بعد تأكيد وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ مشروع الربط السككي (بصرة - شلامجة) سيتم يوم غدٍ وضع حجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق والجمهورية الإيرانية".

مشروع طال انتظاره

وأشار العوادي في البيان، إلى أن "هذا المشروع من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضًا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

وأضاف: "أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ".

وكان رزاق محيبس، وزير النقل العراقي، قد أعلن، في السادس من أبريل الماضي، عن اتفاق بلاده مع الجانب الإيراني على مشروع الربط السككي لنقل المسافرين عبر خط سكك الحديد شلامجة - البصرة.

وشدد الوزير حينها على أهمية الربط السككي بين البلدين لـ "نقل المسافرين، لا سيما في أيام الزيارات الدينية".

ولفتت وزارة النقل العراقية إلى أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي، ينص على أن يتحمل العراق مسئولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.

وتشير التقارير المحلية لكلا البلدين إلى أن خط السكك الحديدية بين البلدين يصل خطوط مدينة الشلامجة الإيرانية في محافظة خوزستان وخطوط السكك الحديدية العراقية في مدينة البصرة بطول 32 كيلومترًا، إضافة إلى مسارين لهذه الخطوط إما عبر الحدود السورية منطقة التنف أو عبر الحدود السورية من خلال مدينة البوكمال.