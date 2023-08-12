إيران: نعمل على تحييد العقوبات غير القانونية المفروضة على البلاد

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، علي بدء الإفراج عن الأرصدة الإيرانية التي تم تجميدها بشكل غير قانوني من قبل الجانب الأمريكي.

وجدد عبداللهيان تأكيد بلاده على عدم تركها للمسار الدبلوماسي والمفاوضات، والعمل على تحييد العقوبات غير القانونية المفروضة على بلاده.

جاء تصريحات عبد اللهيان عبر تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم السبت.

وأكد وزير الخارجية الإيراني مساعي بلاده لتحقيق النتيجة النهائية وإحقاق حقوق الشعب الإيراني، بشكل كامل.

ولفت عبداللهيان إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة في انتهاج الدبلوماسية النشطة لضمان المصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.

الخارجية الكورية الجنوبية تتطلع لتسوية حول الأموال الإيرانية المجمدة

وكشف مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الجمعة، عن أنباء حول الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المصدر أن الموقف المبدئي هو التطلع إلى تسوية سليمة في قضية الأموال الإيرانية المجمدة، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة الكورية الجنوبية كانت تجري مشاورات وثيقة مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لمعالجة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية، قائلا: "ليس لدينا ما نؤكده في هذه المرحلة".

وأضافت "بلومبيرج"، نقلا عن مسئولين، أن الولايات المتحدة طلبت في اليوم السابق تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.

يجدر الإشارة إلى أن إيران طالبت مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية، وثلاثة مليارات دولار في اليابان. لكن طهران نفت أن يكون احتجازها سفينة كورية جنوبية في الرابع من يناير بدعوى تلوث بيئي مرتبطا بالنزاع.

وسعى مسئولون إيرانيون إلى إيجاد طرق لفتح قنوات تسمح لطهران باستخدام الأموال المجمدة في اليابان وكوريا الجنوبية لشراء السلع الإنسانية.