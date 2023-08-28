الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق ومنظمة التعاون الاسلامي يبحثان تداعيات حرق القرآن الكريم

ارشيفية
ارشيفية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، طرح فكرة تحويل مكتب منظمة التعاون الإسلامي في بغداد لمكتب إقليمي. 

وقال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي عُقِد مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في بغداد، إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن حرق القرآن الكريم كان مهمًا، مبيِّنًا أننا تباحثنا القضايا المتعلقة بالإسلام وفوبيا الحركات العنصرية والتمييز، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أنها ظاهرة خطيرة تؤدي للتمييز الديني والخلافات الاجتماعية وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه "تم طرح فكرة الاجتماعات وخلق آلية للحوار مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد على احترام القوانين والدساتير في الدول الأخرى، فضلاً عن احترام حرية التعبير، إلا أن حرية التعبير ليست بحرق الكتاب، لافتًا إلى الأولوية الأساسية بخلق الحوار من الجانبين الرسمي الحكومي والمجتمعي والعمل ضمن الأمم المتحدة والجمعية العامة.

txt

العراق يعلن القبض على 3 إرهابيين فى العاصمة بغداد

منظمة التعاون الإسلامي

وتابع: “طرحنا فكرة الدعم لمكتب منظمة التعاون الإسلامي في بغداد وادارته وتحويله لمكتب اقليمي، مؤكدا اهمية استمرار الاجتماعات لأخذ المبادرات ووضع حلول لكثير من المشاكل”.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه خلال المؤتمر، بموقف الحكومة العراقية زاعماً أنها قامت بالتصدي لحرق القرآن الكريم ودعوتها لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة في نهاية شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أهمية القرار الذي صدر عن الاجتماع وكان له تأثير مهم في مواجهة هذه الجرائم.

txt

العراق يثمّن موقف الدنمارك بتقديم قرار يُجرم حرق القرآن الكريم

وزير الخارجية العراقي منظمة التعاون الإسلامي بغداد العراق الحكومة العراقية

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تفاصيل غضب خوان أوسوريو بعد رحيل حسن موسى عن الزمالك

اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

مفاجأة بشأن انهيار عقار الإسماعيلية (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب