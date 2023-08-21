في الذكرى الـ54.. كواليس محاولة إحراق المسجد الأقصى

تحل اليوم الإثنين، الذكرى الـ54 لمحاولة حرق المسجد الأقصى في القدس على يد متعصب يهودي، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه المناسبة، من جديد على رباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى.

وأحيا اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 ، الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى على يد الأسترالي دينيس مايكل روهان، وفي عام 1969 ، أضرم روهان النار عمدا في منبر صلاح الدين التاريخي في المسجد، ثم امتد الحريق إلى أجزاء أخرى من المبنى.

كما سارعت سيارات الاطفاء الفلسطينية من رام الله وبيت لحم والخليل لاحتواء النيران.

أضرار جسيمة

وتسبب الحريق، الذي وقع في 21 أغسطس 1969 ، في أضرار جسيمة في القسم الجنوبي من المسجد ذي القبة الرمادية ، والمعروف محليًا باسم مسجد القبلي.

يُعرف الأقصى بموقع عزيز لأكثر من 1300 عام، وهو موقع زاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حصانه المجنح، البراق في ليلة الصعود.

واجتاحت النيران بعض أقدم أجزاء المسجد ، والتهمت مساحة تبلغ حوالي 1500 متر مربع ودمرت منبرًا من الخشب والعاج عمره 900 عام قدمه الزعيم المسلم صلاح الدين الأيوبي ، بالإضافة إلى ألواح الفسيفساء الموجودة على المسجد والجدران والسقوف كما تم اسوداد وتفحيم العديد من المناطق داخل المسجد.

وفي البداية ، ادعت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون في البلدية أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، لكن شركة كهرباء القدس أجرت تحقيقًا فنيًا في الحادث وأعلنت عدم وجود خلل في الشبكة أو الاتصال بين الحريق والكهرباء.

في ذلك الوقت ، قال الشيخ حلمي المحتسب ، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة آنذاك ، في مؤتمر صحفي إن الحريق كان متعمدا وليس طبيعيا ، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية قطعت إمدادات المياه عن الحرم الأقصى. مباشرة بعد اندلاع الحريق.

كما اتهم الشيخ محتسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتأخير وصول سيارات الإطفاء لإطفاء النيران.

وأكد أن طواقم الإطفاء الفلسطينية في رام الله والخليل هرعت إلى الحرم الشريف وتمكنت من التصدي للحريق رغم محاولة إسرائيلية عرقلة دخولهم إلى القدس وموقع الحادث.

كما أكد جميع شهود العيان الذين شاركوا في جهود إخماد الحريق ، في ذلك الوقت أن المياه المنقولة بالأنابيب لم تكن متوفرة في المسجد أو المناطق المحيطة به عند وقوع الحادث كان عليهم استخدام وسائل بدائية للحصول على المياه من الآبار في الفناء الرئيسي للمسجد.

ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات ساخنة في جميع أنحاء المدينة المقدسة وأضربت جميع مناطق القدس ، وهي الخطوة التي حدثت أيضًا في الضفة الغربية وحتى في فلسطين المحتلة عام 1948.

بدورها ، ردت السلطات الأمنية الإسرائيلية على الأحداث، وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى المسجد الأقصى، ومنعت إقامة صلاة الجمعة هناك لأول مرة.

وسرعان ما تعرفت الشرطة على المشتبه به على أنه دينيس مايكل روهان البالغ من العمر 28 عامًا ، وهو سائح أسترالي مسيحي ، تم اعتقاله بعد يومين في 23 أغسطس،لم يكن روهان خائفًا من الكشف عن دوافع الجريمة ، مدعيا أنه مبعوث."

منظمة التعاون تشدد على رباط المسلمين الابدي

وشددت في بيان لها على ضرورة الحفاظ على المكانة القانونية والتاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة وخاصة المسجد الأقصى بكامل مساحتها، من 144 دونما مكانا للعبادة للمسلمين فقط.

كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وترفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابعها الجغرافي أو الديموغرافي ، وكذلك أي محاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها ، كإجراءات غير قانونية وغير مشروعة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

"في هذه الذكرى، تدعو منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي ، وخاصة الجهات الفاعلة في الساحة الدولية ، لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة ، بما في ذلك حق العودة وإقامة دولتهما المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وتحقيق رؤية حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء في بيان منظمة المؤتمر الإسلامي أن مبادرة السلام العربية التي ما زالت تمثل بكل عناصرها وتسلسلها الطبيعي مرجعية سياسية وقانونية وفرصة تاريخية لتحقيق السلام.

وكما تعرب منظمة المؤتمر الإسلامي بهذه المناسبة عن تقديرها وإعجابها للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه دفاعا عن مقدساته ، فهي تؤكد تضامنها ودعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وتدعو إلى تعزيز الدعم والتضامن والتأييد. لمدينة القدس وأهلها ”.