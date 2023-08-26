السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يثمّن موقف الدنمارك بتقديم قرار يُجرم حرق القرآن الكريم

العراق
العراق

ثمّن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، موقف الدنمارك بتقديم قرار يُجرم حرق القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثمّن موقف الحكومة الدنماركية وخطوتها القانونية التي قامت بها، عبر تقديم قرار يُجرم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماوية الأخرى.

وأضاف أن ذلك جاء خلال تبادل للرسائل بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن.

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وتابع أن الوزير فؤاد حسين، رحب بخطوة الحكومة الدنماركية التي من شأنها أن تحفظ لهذه الكتب الدينية مكانتها واحترامها والتي تقدسها مجتمعات كثيرة في العالم، أثار غضبها التصرفات التي تمت في المدة الماضية في بعض الدول الأوروبية.

وأكد حسين، بحسب البيان، احترام الحكومة العراقية لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركي، إلا أن ذلك لا يعطي الحق في ازدراء هذه المقدسات والكتب السماوية، التي تحوز على احترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، منبهًا، إلى أن هذه الأفعال تؤجج أحقاد الكراهية وتكرس للقطيعة بين المجتمعات البشرية وتهدد التعايش السلمي فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائية بين الدول الإسلامية والأوروبية.

وأردف الوزير بالقول: نتمنى أن يتم إقرار التشريع الجديد بأسرع وقت ونحن نشجع هذه الخطوة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدنماركي، أن مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركي، وأن حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطية الحرة، مشيرًا إلى أن لدى الحكومة الدنماركية نموذجًا لتجريم الأهمية الدينية وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم وسائر الكتب السماوية.

تساقط الدواعش

وأعلن العراق، اليوم، عن الإطاحة بعنصرين خطيرين من داعش في كركوك.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، في بيان، إنه ضمن سلسلة العمليات النوعية المستندة إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع بهدف ملاحقة فلول ما تبقى من العصابات الإرهابية وإحباط نواياهم، إذ تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية آنفًا من الإطاحة بعنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية.

مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين الدنمارك الصحاف

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