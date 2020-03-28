«قصة سقوط صدام حسين».. حرب أمريكا على العراق

صدر حديثًا عن دار "الرافدين للنشر والتوزيع"٬ كتاب " قصة سقوط صدام حسين وانهيار نظام حزب البعث في العراق عام 2003 شهادة تاريخية مستقلة" لمؤلفه شامل عبد القادر. يقع الكتاب في 500 صفحة من القطع الوسط.وبحسب الناشر: "يمثل الكتاب القصة الكاملة للحرب الأمريكية- العراقية، والتي انتهت باحتلال العراق وإسقاط نظام البعث وحكم صدام حسين في 9 أبريل 2003. كتاب عراقي يبحث في الجذور والدوافع الحقيقية وراء الاحتلال الأمريكي للعراق ويوثق تاريخًا لمراحل الإعداد والمزاعم الأمريكية للغزو من خلال ما يسمى بفرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة والمخابرات المركزية الأمريكية كما يتناول نتائج الحرب والاحتلال.الكتاب يعد أول شهادة تاريخية عراقية مستقلة عن جميع جوانب الصرع التي عرفها العراق منذ غزو الكويت في أغسطس 1990.يثبت المؤلف في الكتاب أن أهداف أمريكا وبريطانيا٬ هي القضاء المبرم على تقدم العراق وإزدهار ما تبقى منه بعد سلسلة الحروب التي خاضها النظام السابق والحصار الاقتصادي الذي فرضته أمريكا عن طريق الأمم المتحدة لتجويع العراق وتركيعه عبر 13 عامًا مرًا وكالحًا وأسود.