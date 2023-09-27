الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف آخر التطورات فى حادث حريق الحمدانية بالعراق

حادث حريق الحمدانية
حادث حريق الحمدانية بالعراق

كشفت هبة التميمي، موفدة فضائية "القاهرة الإخبارية" من بغداد، آخر التطورات فيما يتعلق بحادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية.

استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف

وقالت هبة التميمي،، اليوم الأربعاء، إن عدد الضحايا في تزايد مستمر، خاصة أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، مما أشعل النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

وتابعت: بعد إشعال النيران انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في نينوى إلى إقليم كردستان العراقية، وهناك استمرار لوصول الدعم الطبي إلى محافظة نينوى لعلاج مصابي حريق الحمدانية، فيما تعمل فرق الإغاثة على الاستمرار في خروج شحنات المستلزمات الطبية من بغداد إلى نينوى لعلاج مصابي الحريق.

ارتفاع ضحايا حريق الحمدانية

وأعلن الهلال الأحمر العراقي، في وقت سابق، عن ارتفاع ضحايا حريق الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية لـ450.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى.

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