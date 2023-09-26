الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء العراق: هناك إرادة قوية من العراق والكويت لحل قضية خور عبدالله بالتفاهم

السوداني
السوداني

قال رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن هناك إرادة قوية من العراق والكويت لحل قضية خور عبدالله بالتفاهم. 
ووفقاً لوكالة الانباء العراقية، قال رئيس الوزراء العراقي، التصريحات الشعبوية لا ينتج عنها سوى المزيد من التوتر والأزمات، كما أن أزمة خور عبدالله تحل بالتفاهم بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية. 
قيما أكد السوداني على حرصه على بذل الجهود لحل قضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وتجاوز الخلاف القائم مع الكويت. 
زيارة السوداني في البيت الأبيض 

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وفي سياق متصل، كثف المسئولون الروس والصينيون محادثاتهم مع نظرائهم العراقيين في أعقاب الإعلان عن دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة البيت الأبيض.

وكان الوفد العراقي في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تلقى الدعوة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجتمع مع نظيره العراقي فؤاد حسين عندما تم توجيه الدعوة، وأبلغه أن موسكو مستعدة لاستقبال السوداني خلال أسابيع قليلة.

وفي الواقع، كانت روسيا قد دعت السوداني لأول مرة لزيارة موسكو في شهر يوليو الماضي، حسبما جاء في بيان للسفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف.

وحرصت روسيا على تأكيد الدعوة في الوقت الذي كثفت فيه إيران ضغوطها على المسئولين العراقيين "بشأن القضايا التي يجب على السوداني طرحها عندما يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن" في البيت الأبيض.

وقال بيان مشترك للافروف وحسين، إن زيارة السوداني لموسكو ستكون فرصة لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال عضو بارز في هيئة التنسيق الموالية لإيران في العراق لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو كثفت نشاطها في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح المسئول أنها تتفق مع طهران بشأن ضرورة "تحييد" المشاريع الاستثمارية الغربية في المنطقة.

وفي يناير الماضي، قال حسين إن العلاقات بين العراق وروسيا قوية على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو والانتقادات الموجهة إليها بسبب صراعها مع أوكرانيا، وتعمل نحو 50 شركة روسية في العراق في مجال تطوير حقول النفط والتنقيب والتنقيب عن النفط.

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