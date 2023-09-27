الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تبرز تضامن مصر مع العراق إثر حادث الحريق بمحافظة نينوى

حادث الحريق بمحافظة
حادث الحريق بمحافظة نينوى

أبرزت فضائية “القاهرة الإخبارية” تضامن مصر مع العراق إثر حادث الحريق بمحافظة نينوى.

وقالت “القاهرة الإخبارية”، إن مصر أعربت عن خالص تعازيها وتضامنها مع العراق إثر حادث الحريق المروع بمحافظة نينوى الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، كما تقدمت بخالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مصر مع العراق حكومةً وشعباً في هذا الحادث.

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا "حريق الحمدانية"

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق الحمدانية في منطقة سهل نينوي.

ووجَّه السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدة 3 أيام، وفقًا لبيان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

مصر نينوي العراق حادث الحريق بمحافظة نينوى

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