باحث عراقى: حريق الحمدانية جريمة قتل مع سبق الإصرار

كشف مخلد حازم، كاتب وباحث سياسي، تداعيات حريق الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق، معتبرًا أن الحادث جريمة قتل مع سبق الإصرار.

وأضاف، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية" من بغداد، اليوم الخميس، أن جميع من سمح وأجاز بناء قاعة الأفراح مشترك في هذه الجريمة، خاصة أن الجميع يعلم أن بناءه ليس من الضوابط القانونية، حتى مواد البناء المستخدمة ليست ضمن مواصفات حماية وسلامة المواطن.

ونوَّه بأن مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، تم استخدامها في بناء مدارس أيضًا وذلك لقلة أسعارها مقارنةً بالمواصفات الصحيحة لتلك المواد، مشيرًا إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى، ويجب محاسبة المسؤولين في أسرع وقت، والكشف عن جميع المباني فورًا وبسرعة.

الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق

وفي وقتٍ سابق، زار رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية، فيما تم إعلان الحداد العام لمدة 3 أيام في العراق، بعد وقوع كارثة الحريق التي أودت إلى مئات الإصابات والوفيات.