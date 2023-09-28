الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": رئيس وزراء العراق يزور مصابى حريق نينوى

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني

زار رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

لقطات للعروسين قبل اندلاع الحريق

وأظهرت لقطات عرضتها شبكات تليفزيون عراقية أخرى العروسين على حلبة الرقص عندما اندلع الحريق مساء الثلاثاء، مذهولين من رؤية الحطام المحترق، وبحسب التقارير، نجا العروسان لكنهما أصيبا بحروق.

وقال أحد أقاربهما للقناة الأولى بالعراق: "لقد غادرنا المكان بأعجوبة. وكان العريس والعروس من بين الناجين من الحادث. لقد كنت معهما للتو، وكانت حالتهما النفسية صعبة للغاية. أخذت بعض الجرحى إلى المستشفى. ما رأيته في المستشفى يصعب وصفه،  لقد احترق العديد من الضحايا وماتوا".

وتظهر لقطات مصورة حطامًا مشتعلًا يتساقط من الأعلى ،بينما كان الضيوف يركضون للهروب من القاعة، ويبدو أن العديد منهم تغلب عليهم الدخان السام في الداخل مع اشتعال النيران في ألواح السقف البلاستيكية القابلة للاشتعال.

مستشفى الحمدانية العراق السوداني محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق حريق نينوى

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