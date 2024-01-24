البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، وزير الداخلية ورجال الشرطة البواسل بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثاني والسبعين.

وقالت الكنيسة في برقيتها: ونضع أمامنا، اليوم ودائمًا، ما أظهره رجال الشرطة في هذه الذكرى من شجاعة، باعتباره نموذجًا للبذل والتضحية اللذين يقدمانها دائمًا لحماية الوطن، ذاكرين الدور المحوري لهذه المؤسسة الوطنية في الحفاظ على الأمن والأمان، خلال أدق اللحظات، وفي كل الأوقات.

وأضافت: “نصلي إلى الله ليحفظ ويحمي بلدنا مصر، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار”.

كما أصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان لتهنئة رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير قال فيه: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير. وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وأيضا هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة.

وقال المطران شيحان في بيان صحفي صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر. نرسل تهنئتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للشرطة، بالذكرى ال٧٢ لعيد الشرطة. تلك الذكرى التي تخلد دوما تضحيات أبناء مصر من رجال الشرطة في سبيل أمن الوطن، وحمايته. حفظكم الله لمصر، وحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها".

كذلك، هنأ المطران جورج شيحان، سيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأرسل له برقية تهنئة له، ولقيادات الشرطة المصرية.