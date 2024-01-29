الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد بداية الصوم الكبير 2024| متى يحتفل الأقباط الأرثوذكس؟

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء الصوم الكبير يوم 11 من مارس المقبل.

موعد بداية الصوم الكبير 2024

ويحل قبل حلول الصوم الكبير صوم يونان او صوم أهل نينوى الذي يستغرق 3 أيام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل، ويعتبر الصوم الكبير و صوم أهل نينوى من أبرز أصوام الكنيسة ذات الدرجة الأولى حيث تقسم الكنيسة اصوامها الى درجتين الدرجة الاولى وهي الاكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الاربعاء والجمعة لانها تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الايمان المسيحي، وكذلك صوم اهل نينوى وايضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 اغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعدة مناسبات هامة ابرزها نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولا، وقال عنه السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولا ، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه ، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين . ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي . ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم ، انهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة . ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس ، وطاف معه مدنا كثيرة ، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا علي نيقوميدية من بلاد بيثينيا . فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا . وبعد ان بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا ، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها ، كما علم وعمد كثيرين من اليهود . وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح . ولما اكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي . 

كما تحتفل الكنيسة بذكرى تكريس كنيسة القديس اباكلوج القس، وذكرى استشهاد القديس بهنا والأنبا كلوج القس، وتذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب الكوخي صاحب الإنجيل المذهب بمدينة رومية ونقل أعضائه المقدسة إليها.

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