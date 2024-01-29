ما هي مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024؟ ومتى يبدأ؟

تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم أهل نينوى والمعروف شعبيًا باسم صوم يونان يوم 26 من شهر فبراير المقبل.

مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024

وتستغرق مدة صوم يونان او صوم أهل نينوى 3 ايام متصلة تنتهي يوم 29 من شهر فبراير المقبل ودائما مايأتي صوم يونان أو صوم أهل نينوى يوم الاثنين من الأسبوع لينتهي يوم الأربعاء لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الخميس، ويعتبر صوم أهل نينوى من أبرز أصوام الكنيسة ذات الدرجة الأولى، حيث تقسم الكنيسة أصوامها إلى درجتين الدرجة الاولى وهي الأكثر نسكا وزهدا وهي صوم يومي الأربعاء والجمعة، لأنها تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي تلميذ المسيح، ويوم صلب المسيح بحسب الإيمان المسيحي، وكذلك صوم أهل نينوى وأيضا الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة، يضاف اليهم صوم البرامون وهو الفترة التي تسبق عيدي الميلاد والغطاس وتتغير سنويا من يوم الى ثلاث ايام.

بينما أصوام الدرجة الثانية هي صوم الميلاد المجيد الذي ياتي يوم 25 من شهر نوفمبر سنويا ويستغرق 43 يوما متصلة، وصوم السيدة العذراء الذي يحل يوم 7 اغسطس سنويا ويستغرق 14 يوما متصلة، وصوم الرسل الذي ياتي في اليوم التالي لعيد العنصرة سنويا بمدة وموعد متغيرين، وتسمح الكنيسة في هذه الاصوام بتناول الماكولات البحرية.

كما تحتفل الكنيسة الارثوذكسية اليوم بعدة مناسبات مهمة ابرزها نياحة القديس بروخوس أحد السبعين رسولا وقال عنه السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولا ، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه ، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين . ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي . ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم ، انهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة . ثم صحب الرسول يوحنا الثاؤلوغوس ، وطاف معه مدنا كثيرة ، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا علي نيقوميدية من بلاد بيثينيا . فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا . وبعد ان بني لهم كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا ، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها ، كما علم وعمد كثيرين من اليهود . وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح . ولما اكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي .

كما تحتفل الكنيسة بذكرى تكريس كنيسة القديس اباكلوج القس، وذكرى استشهاد القديس بهنا والأنبا كلوج القس، وتذكار تكريس كنيسة القديس يوحنا صاحب الإنجيل الذهب الكوخي صاحب الإنجيل المذهب بمدينة رومية ونقل أعضائه المقدسة إليها.