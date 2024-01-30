في خامس شهور الأقباط.. تعرف على التاريخ القبطي اليوم

يتساءل الملايين عن التاريخ القبطي اليوم حيث تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بحلول اليوم الحادي والعشرين من شهر طوبة خامس شهور السنة القبطية وفيه يقرأ الاقباط عدة قراءات هامة مثل:

التاريخ القبطي اليوم و قراءات الاقباط فيه

العشية

مزامير 87 : 3,5,7

لوقا 10 : 38 - 52

باكر

مزامير 48 : 8,1

متى 12 : 35 - 50

قراءات القداس

البولس

عبرانيين 9 : 1 - 12

الكاثوليكون

2 يوحنا 1 : 1 - 13

الإبركسيس

اعمال 1 : 1 - 14

السنكسار

نياحة القديسة مريم العذراء

نياحة القديس غريغوريوس اخ القديس باسيليوس الكبير

نياحة القديسة ايلارية ابنة الملك زينون

الانجيل

مزامير 45 : 12 - 13

لوقا 1 : 39 - 56

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم بذكرى نياحة القديسة مريم العذراء، وايضا نياحة القديس غريغوريوس اخ القديس باسيليوس الكبير.

وقال السنكسار الكنسي إن في مثل هذا اليوم من سنة 396 م تنيح القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير.

كان هذا الأب العظيم مع اخوته من ذوي الفضيلة، كما كان بليغا في علم المنطق واللغة اليونانية وكان شديد الغيرة علي الأمانة المستقيمة ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة والخلال الحسنة اختير وغما عنه لرتبة الأسقفية.

مدينة فرعي رعية المسيح

فرسم علي مدينة نيسس فرعي رعية المسيح التي أؤتمن عليها احسن رعاية ، حيث أضاء النفوس بمواعظه ومصنفاته ، وشرح اكثر الأسفار المقدسة . وقد نفي ، ولكنه عاد بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير إلى نيسس سنة 378 مز ولما اجتمع الأباء المئة والخمسون بمدينة القسطنطينية سنة 381 بسبب هرطقة مقدونيوس بطريركها ، بامر الملك ثاؤدسيوس ، كان هذا الاب أحد الحاضرين . وقد أفحم هذا الاب سبليوس ومقدونيوس وأبوليناروس مفندا أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج الملحدين . وقد قيل عنه انه عندما كان يصلي القداس الإلهي كان يري الشاروبيم علي المذبح .

ولما كملت له 33 سنة في الأسقفية آتي إليه أخوه القديس باسيليوس ليفتقده لأنه كان قد مرض من كثرة النسك، فتلقاه بفرح ولما عزم القديس غريغوريوس ان يقيم القداس أخذته غفوة ، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له اليوم ستأتي إلينا وقد تنيح في نفس اليوم، فصلي عليه أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإكرام جزيل.

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