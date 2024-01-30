احتفالية بالمركز المسيحي الإسلامي لإطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور علي السمان

احتفل المركز المسيحي الإسلامي بمرور 22 عامًا على توقيع اتفاقية الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية، وأطلق جائزة تحمل اسم الدكتور علي السمان، والمقرر منحها لأفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار والتعاون المسيحي الإسلامي.

حضر فعاليات الاحتفالية كل من الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي.

وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، إن اليوم هو يوم فخر واعتزاز لنا جميعًا، لتكريم رائد الحوار الوطني والديني لمصر، والذي ترك لنا إرثًا تاريخيًا لكثير من الكتابات.

وأضاف “فوزي” أن الدكتور علي السمان كان يتسم بالحكمة والعلم في تقديم وجهات النظر المختلفة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمجتمعات.

وقدم رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية الدكتور منير حنا، نبذه عن جهود الدكتور علي السمان، مؤكدًا أن جهود “السمان” كانت مثمرة في صنع السلام والتفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 فى أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر أيضًا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وفي كلمته قال: يشرفني أن أقف متحدثا عن الدكتور علي السمان، حيث بدأ مشوار الحوا والثقافات الذي الذي نسير علي نهجه جميعًا.

وشارك الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق بكلمة عن الدكتور علي السمان قائلًا: كان صادقًا في تدينه وفي عبادته وفي إعمار هذه الأرض، وإننا نجتمع بعد رحيله بسبع سنوات لأجل أن نذكر محاسنه، لأنه نموذج فذ وفريد.

كما أعربت “برنجييت” حرم الدكتور علي السمان عن شكرها وأمتنانها لرؤساء الأساقفة، المطران سامي والمطران منير لمبادرتهم لتكريم الرجل الذي تمتد جزوره لتعزيز الحوار بين الأديان.

حضر اليوم أيضًا الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، السفير حسام إسماعيل مساعد وزير الخارجية، الدكتور السفير مصطفى الفقي الرئيس السابق لمكتبة الاسكندرية والسفير السابق لمصر في إنجلترا، الدكتور احمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، السفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.