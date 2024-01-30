الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالية بالمركز المسيحي الإسلامي لإطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور علي السمان

المركز المسيحي الإسلامي
المركز المسيحي الإسلامي

احتفل المركز المسيحي الإسلامي بمرور 22 عامًا على توقيع اتفاقية الحوار بين الأزهر الشريف والكنيسة الأسقفية، وأطلق جائزة تحمل اسم الدكتور علي السمان، والمقرر منحها لأفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار والتعاون المسيحي الإسلامي.

حضر فعاليات الاحتفالية كل من الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي.

وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، إن اليوم هو يوم فخر واعتزاز لنا جميعًا، لتكريم رائد الحوار الوطني والديني لمصر، والذي ترك لنا إرثًا تاريخيًا لكثير من الكتابات.

وأضاف “فوزي” أن الدكتور علي السمان كان يتسم بالحكمة والعلم في تقديم وجهات النظر المختلفة وتشجيع الحوار بين الثقافات والمجتمعات.

وقدم رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية الدكتور منير حنا، نبذه عن جهود الدكتور علي السمان، مؤكدًا أن جهود “السمان” كانت مثمرة في صنع السلام والتفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 فى أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر أيضًا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وفي كلمته قال: يشرفني أن أقف متحدثا عن الدكتور علي السمان، حيث بدأ مشوار الحوا والثقافات الذي الذي نسير علي نهجه جميعًا.

وشارك الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق بكلمة عن الدكتور علي السمان قائلًا: كان صادقًا في تدينه وفي عبادته وفي إعمار هذه الأرض، وإننا نجتمع بعد رحيله بسبع سنوات لأجل أن نذكر محاسنه، لأنه نموذج فذ وفريد.

كما أعربت “برنجييت” حرم الدكتور علي السمان عن شكرها وأمتنانها لرؤساء الأساقفة، المطران سامي والمطران منير لمبادرتهم لتكريم الرجل الذي تمتد جزوره لتعزيز الحوار بين الأديان.

حضر اليوم أيضًا  الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق، السفير حسام إسماعيل مساعد وزير الخارجية، الدكتور السفير مصطفى الفقي الرئيس السابق لمكتبة الاسكندرية والسفير السابق لمصر في إنجلترا، الدكتور احمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، السفير رؤوف سعد مستشار وزارة البيئة، وعدد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب.

أ الدكتور سامى فوزى سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي

مواد متعلقة

أبرزها القديسة مريم العذراء.. مناسبات قبطية تحتفل بها الكنيسة اليوم

11 مارس.. الأقباط الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير لعام 2024

مع اقترابه.. تعرف على مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024

في خامس شهور الأقباط.. تعرف على التاريخ القبطي اليوم

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول منتصف أسبوع الأبرار والصدّيقين

اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات الأقباط بنهضة وذكرى الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان

في ليلته الختامية.. تعرف على الحركات الرهبانية التي سبقت الأنبا أنطونيوس

"زي النهاردة".. نقل رفات القديس الشهيد في رؤساء الكهنة إغناطيوس

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

عاجل| "دى سيدة بتخرّف".. زاهى حواس يكشف أسباب صعوبة تبليط الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى