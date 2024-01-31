الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كونوا قديسين".. مؤتمر أشبال جنود مريم في أسيوط

جريدة الدستور

نظم المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم"، فعاليات المؤتمر السنوي لأشبال جنود مريم، في بيت عنيا بأسيوط، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "كونوا قديسين".

شارك في المؤتمر نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والآباء الكهنة، مرشدو مختلف فرق أشبال جنود مريم، المشاركة من عدة الإيبارشيات.

ويهدف المؤتمر إلى تكوين أشبال مريميين قديسين أمام الله، على خطى العذراء مريم، حيث تضمن المؤتمر صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الأنبا دانيال، متحدثًا في كلمة العظة حول "القداسة".

وألقى الأب جيوفاني قاصد، مرشد فرق جنود مريم، بالإسماعيلية، محاضرة تكوينية بعنوان "كيف نكون قديسين"، ثم قدم الأب فريد فوزي، مرشد مجلس أشبال مريم سلطانة العذارى، بسوهاج، تأملًا روحيًا للحاضرين حول الجهاد الروحي".

وتضمن المؤتمر أيضًا لقاءً روحيًا، أعطاه الأخ ميشيل هنري، رئيس مجلس أشبال المنيا، عن "التمسك بشفاعة مريم والتأمل بأقوالها"، بالإضافة إلى مناقشات مريمية عدة، بقيادة الأخت الراهبة نورا حول "أسلحتنا الروحية المريمية لمجابهة قوى الشر".

كذلك، الجانب المريمي، والتدريب، قدمه الأخ شريف سامي، رئيس المجلس الأعلى، بالمنيا بعنوان "الرسالة المريمية"، من خلال دراسة بالدليل، ومجموعات العمل للمناقشة، بالإضافة إلى بعض التوصيات لمسؤولي فرق أشبال جنود مريم.

ونظم فريق "يسوع فرحي" عددًا من الفقرات الترفيهية، واختتمت فعاليات مؤتمر أشبال جنود مريم، بزيارة معالم بيت عنيا، بأسيوط.

من جهة أخرى، وتحت شعار "حد سامع"، أقيم يوم تكويني ترفيهي لشباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، بقيادة السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم ألقت السيدة ماري رفلة، محاضرة حول "ما هي الصلاة؟"، ولماذا نصلي؟، وخطوات التأمل الصحيحة، بالإضافة إلى التدريب العملي على ذلك، بواسطة نص كتابي من إنجيل القديس لوقا.

وتضمن اللقاء أيضًا ورشة عمل بعنوان "علاقة الله بنا"، قدمتها السيدة مي صليب، كما تم عدد من الفقرات الترفيهية، بمقر النادي الإيبارشي، بقيادة كشافة وادي النيل.

إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأنبا إبراهيم إسحق ب

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