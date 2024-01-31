في عيد الأنبا انطونيوس.. ما أشهر ترانيم الأقباط في محبته؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال اليوم الأربعاء، بعيد القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشأ في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

وقالت المرنمة كيرستينا وليم، إن نهضة الأنبا أنطونيوس لا تحلو دون أن يُردد محبوه في خلواتهم ومخادعهم أشهر الترانيم التي يتذكرون بها سيرته وفضائله، بل ويناجونه بها، متشفعين بمكانته العظيمة عند الله وفقًا لرؤية الكنيسة له.

وأشارت "وليم" في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن أشهر ترانيم القديس العظيم الأنبا انطونيوس هي ترنيمة "أنبا أنطونيوس فيك أسرار"، وتقول:"أنبا انطونيوس فيك اسرار.. كل ما افكر فيها احتار.. لما أتأمل فيك ألاقيك.. لغز يحير الأفكار.. وحياتك دي سر غريب تشهد لعمل روحي عجيب.. أنت سميت.. بشر وبقيت.. زي ملايكة السما؟!.. ولا ملاك.. سبت سماك.. وبقيت بشر زينا؟!".

وتأتي "ترنيمة يا ابائي رهبان البرية" ضمن أشهر الترانيم التي تقال في تلك الآونة وتقول كلماتها:" ياأبائي رهبان البرية.. نفسي أعيش عيشتكم ديه.. عيشة صلوات وسهر ودموع.. بتقدموها للرب يسوع.. أبو الرهبان أنبا أنطونيوس وتلميذه الأنبا مكاريوس.. تركوا كل غالي غالي وثمين.. ليخدموا الرب الأمين".

وبحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.