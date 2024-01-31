الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد الأنبا انطونيوس.. ما أشهر ترانيم الأقباط في محبته؟

كنيسة
كنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال اليوم الأربعاء، بعيد القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشأ في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

وقالت المرنمة كيرستينا وليم، إن نهضة الأنبا أنطونيوس لا تحلو دون أن يُردد محبوه في خلواتهم ومخادعهم أشهر الترانيم التي يتذكرون بها سيرته وفضائله، بل ويناجونه بها، متشفعين بمكانته العظيمة عند الله وفقًا لرؤية الكنيسة له.

وأشارت "وليم" في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن أشهر ترانيم القديس العظيم الأنبا انطونيوس هي ترنيمة "أنبا أنطونيوس فيك أسرار"، وتقول:"أنبا انطونيوس فيك اسرار.. كل ما افكر فيها احتار.. لما أتأمل فيك ألاقيك.. لغز يحير الأفكار.. وحياتك دي سر غريب تشهد لعمل روحي عجيب.. أنت سميت.. بشر وبقيت.. زي ملايكة السما؟!.. ولا ملاك.. سبت سماك.. وبقيت بشر زينا؟!".

وتأتي "ترنيمة يا ابائي رهبان البرية" ضمن أشهر الترانيم التي تقال في تلك الآونة وتقول كلماتها:" ياأبائي رهبان البرية.. نفسي أعيش عيشتكم ديه.. عيشة صلوات وسهر ودموع.. بتقدموها للرب يسوع.. أبو الرهبان أنبا أنطونيوس وتلميذه الأنبا مكاريوس.. تركوا كل غالي غالي وثمين.. ليخدموا الرب الأمين".

وبحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.

الرهبنة ابو الرهبان كوكب البرية الأنبا انطونيوس افا انطونيوس

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بكلية العلوم الإنسانية

"كونوا قديسين".. مؤتمر أشبال جنود مريم في أسيوط

احتفالية بالمركز المسيحى الإسلامى لإطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور على السمان

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد في الكهنة إيبوليتس

اللاتينية تحتفل بذكرى باسيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتيّ ويوحنّا الذهبيّ الفم

أبرزها القديسة مريم العذراء.. مناسبات قبطية تحتفل بها الكنيسة اليوم

11 مارس.. الأقباط الأرثوذكس يبدأون الصوم الكبير لعام 2024

مع اقترابه.. تعرف على مدة صوم أهل نينوى أو صوم يونان 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين