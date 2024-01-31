"أب الأسرة الرهبانية".. ألحان للأنبا أنطونيوس يتغنى بها الأقباط طيلة العام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال اليوم بعيد القديس العظيم أنطونيوس الكبير، وهو الراهب المصري، الذي نشأ في قرية قمن العروس، بمحافظة بني سويف عام 251، والذي يعتبره العالم "أب الأسرة الرهبانية" ومؤسس الحركة الرهبانية في العالم كله بالرغم من وجود حركات رهبانية سابقة له.

ألحان الأنبا أنطونيوس طيلة العام

وقال المرتل مينا سمعان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن هناك ألحان يتغنى بها الأقباط طيلة العام ويذكر فيها اسم الانبا انطونيوس خلال مراسم وطقوس القدتاس الالهي، مثل لحن بي نيشتي والذي يقول:

العظيم أنبا أنطوني

والبار انبا بولا

والقديسيون الثلاثة مقارات

أنبا يوأنس القصير أنبا

بيشوي أنبا بولا أبوانا

القديسان الروميان

مكسيموس ودوماديوس

انبا موسي أنبا يؤأنس

كاما انبا دانيال أنبا

إيسيذوروس أنبا باخوم

أنبا شنودة وانبا بفنوتي

انبا برسوم انبا رويس وجميع

الذين علموا بكلمة

الحق باستقامة الأساقفة

الأرثوذكسيون والقسوس

والشمامسة الإكليروس

والعلمانيون وهؤلاء وجميع

الأرثوذكسيون أمين

ويأتي بالإضافة إلى مرد الابركسيس الخاص به والذي يقول: السلام لأبينا أنطونيوس مصباح الرهبنة. السلام لأبينا أنبا بولا حبيب المسيح.

وبحسب السيرة الذاتية للأنبا أنطونيوس، فقد ولد لوالدين غنيين، ومات والده فوقف أمام الجثمان يتأمل زوال هذا العالم، فالتهب قلبه نحو حياة النسك، وفي عام 269 م، إذ دخل ذات يوم الكنيسة سمع الإنجيل يقول: "إن أردت أن تكون كاملًا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء، وتعال اتبعني" فشعر أنها رسالة شخصية تمس حياته، وعاد إلى أخته الشابة ديوس يعلن لها رغبته في بيع نصيبه وتوزيعه على الفقراء ليتفرغ للعبادة بزهد، فأصرت ألا يتركها حتى يسلمها لبيت العذارى بالإسكندرية، ومن ثم انطلق للتفرغ لحياة النسك الشديد.