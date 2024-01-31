الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كلمة الله" يحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس بإطلاق "شايفينك"

شايفينك
شايفينك

احتفل كورال كلمة الله، المُلحق بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بأطلس، بإيبارشية حلوان والمعصرة، بعيد القديس الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في مصر والعالم، بأحدث إصداراته والتي حملت شعار “شايفينك”.

شايفينك ترنيمة من كلمات وألحان الكورال، وأداء فردي روجينا وليم، وتوزيع الموسيقار أمير ناثان، وتسجيل مهندس الصوت بيشوي مجدي، ومكساج مهندس الصوت ابانوب رشدي، وقام بالعزف على الة الناي العازف مينا عطية، هذا ويتولى خدامات السوشيال ميديا مارينا ناصر، بينما قام بتجسيد شخصية الأنبا انطونيوس في الترنيمة الفنان مينا جرجس، وقام بالمكياج السينمائي الماكيير باسم ممدوح، وقام بالمونتاج بيشوي القس ارسانيوس.

وقام بتصوير المشاهد الخارجية أبانوب يني، إضاءة كيرلس نسيم، وتم تصوير مشاهد الأنبا أنطونيوس بكنيسة القديس العظيم الأنبا بولا بامتداد مدينة ١٥ مايو.

كورال كلمة الله، احتفل مؤخرا بمرور 20 عاما على تأسيسه، ويقوده منذ التأسيس وحتى القس ارسانيوس جابر، والمرنمتين نانسي جرجس ورفقة سمير، وأصدر ثلاثة من الألبومات الروحية الأول هو (مخلقتكش) والثاني هو (اعتبرني) والثالث (يا لذتي)، هذا ويقوم بالإشراف الروحي والرعوي على الفريق القس كاراس عبدالله، القس يوحنا جابر، القس أرسانيوس جابر، القس متاؤس عياد، القس نوفير سمير، القس أبانوب ميلاد

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كلمات الترنيمة

مفرقش معاه الكون كله أو إيه في الصحرا هيحصلهوالروح جواه كان بيقله

 اطلع عالصحرا الشرقية قوم عمر كل البرية

ازرعها محبة وإيمان انطونيوس يا أبو الرهبان 

يا فخر الكنيسة المصرية

شايفينك فوق صور كنيستك بتباركنا بمعجزاتك يا أنبا أنطونيوس دي سيرتك عايشينها

ونجيلك ونزور مغارتك يا ساندنا بصلواتك يا انبا انطونيوس دي صورتك في قلوبنا

مين زيك يقدر يتجاهل الكون والدنيا ويتنازل عن كل العالم بالساهل

ده لولاك مين في الدنيا بحالها كان عرف الرهبنة وجمالها

صليلنا نأمن ونصدق في التوبة ومن اليوم نبدأ

ولا مرة نقول هنأجلها

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