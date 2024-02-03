السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد دخول المسيح إلى الهيكل.. الأنبا نيقولا يتحدث عن "سمعان الشيخ"

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس للاحتفال بذكرى عيد دخول المسيح الى الهيكل، وعلى خلفية الاحتفالات تحدث الانبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي بمصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، عن شخصية سمعان الشيخ احد ابطال المناسبة وقال إن سمعان تهلل بالروح. ها هو يَحمل مَن انتظره سنين طِوال، ويَلتقي بمن كانت روحه تلهج به. فانطلق لسانه يُنشد خلجات قلبه، ويشدو نشيدًا تتناقله الأجيال.

وأضاف أنه نشيد العبورِ مِن السُفليات إلى العُلويات، ومِن الظلمة إلى النور، لذا تَختم الكنيسة صلاة الغروب بهذا النشيد لتقول: «تَبدد غروب حياتنا وأشرق علينا النور المُحيي، وها بتنا جاهزين لنُنشد مع صاحب النشيد: "الآن تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ، لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ، الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ. نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ"».

قبل أن عَرض محاور هذا النَّشيد مِن كلماتة النورانيَّة، لا بد أن نُوضح أن كلمة "​إسرائيل​" في الكتاب المقدس لا تتكلم عن دولة، بل تشير إلى "شعب الله المؤمن"، و"كل إنسانِ تعلق بالله ولم يتركه"، أي "اتخذ الله إلهًا له قلبًا وقالبًا".

وهناك ثلاثة محاور في هذا النشيد الاول أن يُطلَق بسلام: مَن يجرؤ منا أن يقول: أنا جاهز لأنطلق مِن هذه الحياة وأقف بالكُليَّة أمامك يا رب؟، فأمر صعب للغاية لكنه آتٍ عاجلا أَم آجلا لا محالة. ألاّ نستعد له إذًا بالتوبة والتنقية الداخلية وأعمالِ الرحمة الصادقة؟.

والثاني أبصر الخلاص: هل نحن أيضًا نُبصر أم لنا عيون ولا نرى؟.. الخلاص هو يسوع الفادي ولا أَحد غيره، فهل ما زِلنا نبحث عن مُخلص؟، والثالث نور ومجد (عظمة): “الشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا”.. وهذه هي تعزِيتنا. ويجب ألاّ يغفل عن ذهننا أن لنا مجدًا إلهيًّا أعده الله لنا مِن قَبلِ تأسيس العالم، "لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَبِلاَ لَوْمٍ قُدَّامَهُ فِي الْمَحَبَّةِ".

نشيد سمعان الشيخ هذا ثالث نشيد يذكره لوقا الإنجيلي: الأول، كان نشيد ​مريم العذراء​ التي افتتحته قائلة: "تُعَظِّمُ نَفْسِي الرَّبَّ، وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللهِ مُخَلِّصِي". وقد أنشدته بعد أن قالت لها أليصابات" "مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ! فَمِنْ أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ؟".

الثاني، كان نشيد زكريا والد القديس يوحنا المعمدان، وابتدأ به قائلًا: مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ افْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَاءً لِشَعْبِهِ" ". الرب ينتظر لُقيانا ونشيدنا.. ختامًا، الهيكل المصنوع بيد إنسانٍ يأخذ بعده الحقيقي بهذا العيد، وسيصبح "الْمَسْكَن الأَعْظَم وَالأَكْمَل، غَيْر الْمَصْنُوعِ بِيَدٍ، أَيِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ هذِهِ الْخَلِيقَةِ".. تعال يا رب وأدخل هيكل نفوسنا لنصبح نحن هيكلك أنت.

القبطية الأرثوذكسية القبطية الكاثوليكية المارونية اللاتينية الأرمينية الكلدانية البيزنطية الروم الارثوذكس الأسقفية الأنجليكانية الإنجيليه

مواد متعلقة

في عيد الأنبا أنطونيوس.. تعرف على أنظمة الرهبنة داخل الأديرة

كتب مديحه عام 1964.. كواليس العلاقة بين الأنبا انطونيوس والبابا شنودة

في عيد الأنبا انطونيوس.. ما أشهر ترانيم الأقباط في محبته؟

في عيد الأنبا أنطونيوس أبو الرهبان.. ما هي الرهبنة؟

"أب الأسرة الرهبانية".. ألحان للأنبا أنطونيوس يتغنى بها الأقباط طيلة العام

"كلمة الله" يحتفل بعيد الأنبا أنطونيوس بإطلاق "شايفينك"

الأنبا باسيليوس يلتقي الباحثين عن الدعوات الكهنوتية بكلية العلوم الإنسانية

"كونوا قديسين".. مؤتمر أشبال جنود مريم في أسيوط

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»