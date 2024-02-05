اليوم.. أول أيام ورشة الغناء الجماعي بالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر

يُقدم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة الغناء الجماعي بقيادة أبانوب يني، وذلك بداية من اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن تكون مدته ثلاثة أشهر، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الهدف من الورشة المساعدة على استخدام كل إمكانيات الصوت، حيث تحتوي الورشة على التدريب على الإيقاع والنغمات وكيفية استخدامها، وأيضًا التدريب على النوتة الموسيقية للكورال والمقامات الشرقية والمسافات الصوتية، بالإضافة إلى تعلم أغاني متنوعة بلغات وأشكال مختلفة، وأهم مبادئ الهارموني وتناغم الأصوات.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وكان قد نظم المركز المسيحي الإسلامي يوماً بمناسبة مرور ٢٢ عاماً على توقيع إتفاقية الحوار بين الأزهر الشريف و الكنيسة الأسقفية، لإطلاق جائزة بإسم الدكتور علي السمان، والتي ستمنح إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار والتعاون المسيحي الإسلامي، وذلك بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي.