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تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2024

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي - صورة ارشيفية

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، من خلال صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي.

الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي 2024

يتيح الموقع الالكتروني لصندوق التمويل العقاري للمواطنين، إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب الإسكان الاجتماعي، بالرقم القومي، كما يمكنهم من التعرف على حالة الطلب، سواء تم قبوله للحصول على الوحدة السكنية أو لم يتم القبول، من خلال الرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب عبر صندوق التمويل العقاري 2024

قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الإنترنت من هنا

اختر خدمة الاستعلام وتصفح قائمة الطلبات.

حدد تتبع الملفات وأضف الرقم القومي الخاص بك، وحدد المعلومات الباقية مثل رقم المشروع وتاريخ التقديم وتاريخ السداد "المقدم".

 انقر على زر الاستعلام، وبعد ذلك ستظهر لك نتيجة الطلب، سواء كان قد تم قبوله أم رفضه.

120 مليون جنيه لتطوير الإسكان الاجتماعى بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بأرقام ساخنة متاحة من قبل صندوق الإسكان والتمويل العقاري، حيث يمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي، ويمكن أيضًا إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124 عبر الرسائل النصية بتكلفة 3 جنيهات للرسالة.

وحدات صندوق التمويل العقاري 2024

سيتم طرح مشروعات جديدة، لمن لم يستطع الحصول على وحدة سكنية خاصة بالاسكان الاجتماعي خلال الطروحات السابقة، وتبدأ المشروعات من 2024 بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع للسكن المتميز، بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرح وحدات بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، على أن تم تحديد المساحات والشروط والأسعار فور طرحها، في كراسة الشروط، المتاحة في مكاتب البريد.

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

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