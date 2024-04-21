الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

تطرح وزارة الاسكان شقق الإسكان الاجتماعي وفق بعض الشروط التي تحددها، وتبدأ في طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعي  لمدة تحددها من خلال بيان رسمي لها، لتبدأ بعد الانتهاء من طرح الكراسات في فرز الطلبات.

وخصصت وزارة الاسكان رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وتعرضه الدستور في التقرير التالي. 

متى موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024؟

لم تعلن وزارة الإسكان عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وطرحت بداية العام الجاري الاعلان التكمليلي للمتقديم للإعلان 18، وانطبقت عليهم الشروط، ولم تكن هناك وحدات سكنية كافية لهم. 

ولكن لم تعلن عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين الذين لم يتقدموا من قبل للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي. 

موعد طرح أراضى وزارة الإسكان 2024 وشروط وخطوات الحجز الإلكترونى

رابط التسجيل| آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

هل يوجد طرح اراضي 2024؟

طرحت وزارة الاسكان اراضي 2024 للمواطنين، ويبدأ حجز الأراضي المطروحة من الاسكان متاح عبر موقع وزارة الاسكان وذلك سيتاح لمده شهرين بداية من الاثنين الموافق 1/4/2024 حتى يوم 30/5/2024، كما ان الحجز بدون ايه اسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني او حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

 

1. الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2. اختيار "الاستعلام عن طلبات التخصيص".

 

3. إدخال الرقم القومي الخاص بك.

 

4. اختيار المشروع الذي تقدمت للحصول على وحدة سكنية فيه.

 

5. الضغط على "استعلام".

 

6. ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات عن طلبك، بما في ذلك «حالة طلبك (قبول أو رفض) - رقم الوحدة السكنية (إذا تم تخصيص وحدة لك-  موعد الاستلام (إذا تم تخصيص وحدة لك).

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. والأوراق المطلوبة للمهن الحرة

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خطوات الاستعلام عن حالة الطلب.. الإسكان الإجتماعى 2023

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