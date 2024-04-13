خطوات الاستعلام عن حالة الطلب.. الإسكان الإجتماعى 2023

الإسكان الاجتماعي هو برنامج حكومي مصمم لتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للأسر المصرية محدودة الدخل، يتميز هذا البرنامج بأسعار الوحدات المخفضة، وسهولة شروط السداد، وفترة سداد طويلة.

ويبدأ المتقدمون لشقق الاسكان الاجتماعي في الاستعلام عن حالة الطلب عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

حتى تبدأ في الاستعلام عن حالة الطلب يجب اولا تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي كالتالي.

لتسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

سيؤدي ذلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

2. إدخال بيانات تسجيل الدخول:

في خانة "الرقم القومي"، أدخل الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

في خانة "كلمة المرور"، أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة قبل الضغط على "دخول".

3. تسجيل الدخول:

اضغط على زر "دخول".

إذا كانت بيانات تسجيل الدخول صحيحة، سيتم الدخول إلى حسابك على الموقع.

طرق الاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي:

1. الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

خطوات الاستعلام:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة "استعلام عن طلبات التخصيص".

اختيار المشروع المتقدم للحصول على وحدة سكنية فيه.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية.

تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة "استعلام".

ستظهر لك جميع المعلومات اللازمة عن الطلب.

2. الاستعلام عن طريق مركز خدمة المواطنين:

خطوات الاستعلام:

التوجه إلى أقرب مركز خدمة مواطنين تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اصطحاب كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك:

بطاقة الرقم القومي

إيصال سداد رسوم المعاينة

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة الحالة الاجتماعية

صورة من المؤهل الدراسي

صورة من بطاقة العمل (إن وجدت)

تسجيل البيانات لدى موظف خدمة المواطنين.

الحصول على استعلام عن حالة طلبك.

3. الاستعلام عن طريق الأرقام الساخنة:

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك من خلال الأرقام الساخنة لخدمة المواطنين التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، وهي:

1188

5777

090071117 (من أي خط أرضي)

كما يمكنك إرسال رسالة نصية برقمك القومي على الرقم 1124 بتكلفة 3 جنيهات للرسالة الواحدة.