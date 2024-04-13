السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب.. الإسكان الإجتماعى 2023

الإسكان الإجتماعى
الإسكان الإجتماعى

الإسكان الاجتماعي هو برنامج حكومي مصمم لتوفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للأسر المصرية محدودة الدخل، يتميز هذا البرنامج بأسعار الوحدات المخفضة، وسهولة شروط السداد، وفترة سداد طويلة.

ويبدأ المتقدمون لشقق الاسكان الاجتماعي في الاستعلام عن حالة الطلب عبر موقع الاسكان الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

حتى تبدأ في الاستعلام عن حالة الطلب يجب اولا تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي كالتالي.

لتسجيل الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي

  • سيؤدي ذلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

2. إدخال بيانات تسجيل الدخول:

  • في خانة "الرقم القومي"، أدخل الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.
  • في خانة "كلمة المرور"، أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
  • تأكد من صحة البيانات المُدخلة قبل الضغط على "دخول".

 

3. تسجيل الدخول:

  • اضغط على زر "دخول".
  • إذا كانت بيانات تسجيل الدخول صحيحة، سيتم الدخول إلى حسابك على الموقع.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

طرح 2024.. الأوراق لمطلوبة للتقديم فى الإسكان الاجتماعى

طرق الاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي:

1. الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

خطوات الاستعلام:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

الضغط على أيقونة "استعلام عن طلبات التخصيص".

اختيار المشروع المتقدم للحصول على وحدة سكنية فيه.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية.

تسجيل الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب التخصيص المكون من 14 رقم.

الضغط على كلمة "استعلام".

ستظهر لك جميع المعلومات اللازمة عن الطلب.

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروعات خدمات "سكن لكل المصريين" بـ5 مدن جديدة

2. الاستعلام عن طريق مركز خدمة المواطنين:

خطوات الاستعلام:

التوجه إلى أقرب مركز خدمة مواطنين تابع لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اصطحاب كافة المستندات المطلوبة، بما في ذلك:

بطاقة الرقم القومي

إيصال سداد رسوم المعاينة

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة الحالة الاجتماعية

صورة من المؤهل الدراسي

صورة من بطاقة العمل (إن وجدت)

تسجيل البيانات لدى موظف خدمة المواطنين.

الحصول على استعلام عن حالة طلبك.

3. الاستعلام عن طريق الأرقام الساخنة:

 

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك من خلال الأرقام الساخنة لخدمة المواطنين التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، وهي:

1188

5777

090071117 (من أي خط أرضي)

كما يمكنك إرسال رسالة نصية برقمك القومي على الرقم 1124 بتكلفة 3 جنيهات للرسالة الواحدة.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي موقع الاسكان الاجتماعى شقق الاسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

الأكثر قراءة

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

تفاصيل إغلاق الأردن مجاله الجوى أمام جميع الطائرات

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

مصدر أمنى رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية فى حالة تأهب قصوى

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

وائل لطفي

واحة اسمها مصر

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله