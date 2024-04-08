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مصر

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروعات خدمات "سكن لكل المصريين" بـ5 مدن جديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بـ5 مدن جديدة هي: أخميم الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وقنا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، والتقارير الدورية عن تلك المشروعات.

وأكد وزير الإسكان ضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد بالنسبة لمشروعات الخدمات بالتزامن مع تنفيذ العمارات، وكذا بالنسبة لأعمال المرافق وتنسيق الموقع، وأهمية المتابعة المستمرة لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتلافي أي ملاحظات إن وجدت، والالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل بالمبادرة بصفة خاصة، واستكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يرافقه مسئولو الجهاز، تمهيدًا لتسليمها للفائزين بالوحدات السكنية والتأكد من جودة الاعمال قبل التسليم، وذلك في إطار ضرورة التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/2 للوحدة) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارى تنفيذها بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2350 فدانا، التي شملت أعمالًا للطرق الداخلية وتنسيق الموقع، بتواجد من جهاز الإشراف والمسئولين بالجهاز.

وأشار إلى أنه يجري استكمال شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأعمال ترقيم العمارات بالمناطق التى تم الانتهاء من تنفيذها، ووضع لافتات بأسماء الشوارع تيسيراَ على السكان.

ووجه مندور العاملين بإدارة الزراعة بسرعة تجهيز المناطق المختلفة لفرش النجيلة وغرس الأشجار والمزروعات، حتى يتسنى تسليم الوحدات للحاجزين والاهتمام بصيانة ورى المساحات التى تمت زراعتها.

وتفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، المشرف على مدينة غرب قنا، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" نموذج 90 مترا لـ23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية، وبنسبة تنفيذ 93%؜، وكذلك تفقد وحدات نموذج 75 مترا بنسبة تنفيذ 74%، وأعمال تنفيذ حضانة وسوق تجارية نموذج 6 محال بمنطقة " سكن لكل المصريين "بالتوسعات الشرقية للمدينة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، منطقة 172 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل" بمساحة 90 مترا للوحدة، لمتابعة مستجدات المبادرة وتذليل أي عقبات إن وجدت.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية العاشر من رمضان بني سويف الجديدة تلك المشروعات

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