بعد سقوط تجار الأخضر.. ما هى العقوبة القانونية لحيازة دولارات؟

تكثف وزارة الداخلية، خلال هذه الأيام جهودها، من خلال توجيه ضربات للمتهمين بحيازة دولارات خارج السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح مالية، حيث تم اصطياد 6 أشخاص بحوزتهم 17700 دولار مزور و98 ألـف جنيه أثناء عملية استبدال عملة وضبط 41 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 51 مليون جنيه.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

ويحظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

ويواجه المتهمون بالاتجار في العملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".

ونظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون".