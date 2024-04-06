السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طرح 2024.. الأوراق لمطلوبة للتقديم فى الإسكان الاجتماعى

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بمساحات 75 و90 مترًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها عام 2024، وذلك في مدن: (برج العرب -  15 مايو - أكتوبر الجديدة - أسيوط الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - مدينة بدر -  حدائق العاصمة).

كما بينت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم، التى جاءت على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».

ويهدف مشروع الإسكان الإجتماعي إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في كل أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عامًا.

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا