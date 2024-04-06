طرح 2024.. الأوراق لمطلوبة للتقديم فى الإسكان الاجتماعى

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بمساحات 75 و90 مترًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها عام 2024، وذلك في مدن: (برج العرب - 15 مايو - أكتوبر الجديدة - أسيوط الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - مدينة بدر - حدائق العاصمة).

كما بينت وزارة الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم، التى جاءت على النحو التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».

ويهدف مشروع الإسكان الإجتماعي إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في كل أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عامًا.