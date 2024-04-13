بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024، حيث يستعد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح الإعلان الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024

وتتراح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ما بين 75 و90 مترًا.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 2024



أسعار شقق سكن لكل المصريين 2024 ستتراوح ما بين 350 ألف و500 ألف جنيه، علمًا بأن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

نظام سداد قيمة شقق سكن لكل المصريين 2024

- تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

- مقدم حجز الوحدة السكنية تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

- مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين تصل لنحو 30 سنة كأقصى مدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 2024

1- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 2024 ألا تقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2- من شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 2024 ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراض.

5- تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 2024

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- كذلك تقديم قسيمة الزواج.

3- كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

4- كما تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

5- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

7- كما يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2024

1- بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- بمدينة 15 مايو.

3- بمدينة العبور الجديدة.

4- مدينة بدر.

5- بمدينة حدائق العاصمة.

6- بمدينة السادات.

7- بمدينة برج العرب الجديدة.

8- بمدينة الفيوم الجديدة.

9- بمدينة بني سويف الجديدة.

10- بمدينة سوهاج الجديدة.

11- بمدينة أسيوط الجديدة.

12- بمدينة أخميم الجديدة.

13- بمدينة قنا الجديدة.

14- بمدينة أسوان الجديدة.