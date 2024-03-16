السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط التسجيل| آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

يتساءل المصريون عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بعد أن أعلنت وزارة الإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقبال طلبات حجز شقق إسكان الشباب المطور في مدينة أسيوط الجديدة ضمن المرحلة الثانية من الطرح التكميلي، وتقدم شقق بمساحات تصل إلى 63 مترًا، وسيتم اختيار الحجز بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كما يتساءل الكثير من المصريين للراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عن آخر موعد للتسجيل والحصول على وحدة، وقد أعلنت الوزارة إتاحة التسجيل والتقديم على الموقع الإلكتروني حتى 21 مارس الحالي.

مميزات شقق إسكان الشباب 2024

1- يتوفر 71 وحدة سكنية.

2-تشطيب الوحدات بالكامل.

3- يتم الحجز عن طريق القرعة العلنية اليدوية.

4- يتم الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان.

5- الشقق متاحة للحجز، ولم يتمكن بعض الأشخاص من حجز وحدة سكنية خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ وحتى ٢٠٢٤/١/١١، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

6- تطبق نفس شروط الطرح السابق للحجز.

مساحة شقق الإسكان الاجتماعي  2024

مساحات الشقق في مشروع إسكان الشباب لعام 2024 تتراوح بين 63 متر مربع وأقل.

موعد طرح الإعلان الـ 18|خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعى 2024..الشقة تبدأ من 350 ألف جنيه

"الإحصاء": تنفيذ 568.7 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى 2022 / 2023

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024:

1- يحق للعملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية سابقة ولم يقوموا بسحب جدية الحجز التقدم للحجز.

2- غير مسموح للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بحجز أكثر من وحدة واحدة.

3- يجب استخدام الشقق للأغراض السكنية فقط.

4- يجب أن يكون المتقدم للحجز من الجنسية المصرية.

5- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

6- يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

شروط حجز شقق إسكان الشباب لعام 2024

1- يحق للعملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية سابقة ولم يقوموا بسحب جدية الحجز التقدم للحجز.

2- غير مسموح للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بحجز أكثر من وحدة واحدة.

3- يجب استخدام الشقق للأغراض السكنية فقط.

4- يجب أن يكون المتقدم للحجز من الجنسية المصرية.

5- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

6- يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

نظام سداد الإسكان الاجتماعي 2024 

يتم سداد ثمن شقق إسكان الشباب 2024 وفقًا للأنظمة التالية:

1- يجب دفع 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، بالإضافة إلى 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

2- يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

3- يجب سداد الباقي (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، وتحمل فائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

4- يتم دفع 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، بالإضافة إلى 0.5% كمصاريف تحصيل.

5- يجب تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

إقرأ أيضًا: موعد طرح الإعلان الـ 18|خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الإسكان الاجتماعى حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان الاجتماعي 2024 مميزات شقق إسكان الشباب 2024 شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مواد متعلقة

موعد طرح الإعلان الـ 18|خطوات التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

آخر أخبار شقق الإسكان الاجتماعى 2024 ..الشقة تبدأ من 350 ألف جنيه

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

شيرين رضا تهاجم الفنانة أحلام: دى ست فاضية ملهاش لازمة

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

تصل لـ 5 أيام| عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة