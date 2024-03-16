رابط التسجيل| آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

يتساءل المصريون عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بعد أن أعلنت وزارة الإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقبال طلبات حجز شقق إسكان الشباب المطور في مدينة أسيوط الجديدة ضمن المرحلة الثانية من الطرح التكميلي، وتقدم شقق بمساحات تصل إلى 63 مترًا، وسيتم اختيار الحجز بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

آخر موعد للتسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024

كما يتساءل الكثير من المصريين للراغبين في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عن آخر موعد للتسجيل والحصول على وحدة، وقد أعلنت الوزارة إتاحة التسجيل والتقديم على الموقع الإلكتروني حتى 21 مارس الحالي.

مميزات شقق إسكان الشباب 2024

1- يتوفر 71 وحدة سكنية.

2-تشطيب الوحدات بالكامل.

3- يتم الحجز عن طريق القرعة العلنية اليدوية.

4- يتم الحجز من خلال بنك التعمير والإسكان.

5- الشقق متاحة للحجز، ولم يتمكن بعض الأشخاص من حجز وحدة سكنية خلال الفترة من ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ وحتى ٢٠٢٤/١/١١، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

6- تطبق نفس شروط الطرح السابق للحجز.

مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2024

مساحات الشقق في مشروع إسكان الشباب لعام 2024 تتراوح بين 63 متر مربع وأقل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024:

1- يحق للعملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية سابقة ولم يقوموا بسحب جدية الحجز التقدم للحجز.

2- غير مسموح للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بحجز أكثر من وحدة واحدة.

3- يجب استخدام الشقق للأغراض السكنية فقط.

4- يجب أن يكون المتقدم للحجز من الجنسية المصرية.

5- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

6- يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

شروط حجز شقق إسكان الشباب لعام 2024

1- يحق للعملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية سابقة ولم يقوموا بسحب جدية الحجز التقدم للحجز.

2- غير مسموح للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) بحجز أكثر من وحدة واحدة.

3- يجب استخدام الشقق للأغراض السكنية فقط.

4- يجب أن يكون المتقدم للحجز من الجنسية المصرية.

5- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

6- يجب أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

نظام سداد الإسكان الاجتماعي 2024

يتم سداد ثمن شقق إسكان الشباب 2024 وفقًا للأنظمة التالية:

1- يجب دفع 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، بالإضافة إلى 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

2- يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

3- يجب سداد الباقي (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، وتحمل فائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

4- يتم دفع 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، بالإضافة إلى 0.5% كمصاريف تحصيل.

5- يجب تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

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