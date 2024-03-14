الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإحصاء": تنفيذ 568.7 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى 2022 / 2023

وحدات إسكان اجتماعي
وحدات إسكان اجتماعي

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم إنجازات مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة)، حيث أوضح أن إجمالي عـدد الوحدات السكنية المنفذه بمشروع الإسكان الاجتماعـي بلغ 568.7 ألف وحدة منفذ، منها 47.1 ألف وحدة عام 2022/ 2023 نفذ منها الجهاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمـارات قدرها 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.

مشروع سكن مصر


بلغ عدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 ألف وحدة منفذ منها 5.3 ألف وحدة عام 2022/ 2023، كان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة العلمين الجديدة، حيث بلغ 2.2 ألف وحـدة بنسبة 41.1٪، وبنسبة أقل عدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منها 1872 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7760 وحدة عام 2022/ 2023.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2022/ 2023. 

فيما بلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

مشروع جنة مصر


بلغ عدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.8 ألف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منها 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جارٍ تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة


بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و31.6 ألف وحدة جار تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة والجاري تنفيذها 254 وحدة باستثمارات قدرها 0.3 مليار جنيه، 10256 وحدة جار تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و3378 وحدة جار تنفيذها بغرب كارفور  باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022 /2023.

مشروع دارة الإسكان الاستثماري


بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفـذة بمشروع دارة (الإسكان الاستثماري) 61 ألف وحـدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022 / 2023. 

الاحصاء مشروع الإسكان الإجتماعي الوحدات السكنية استثمارات جهاز الإحصاء

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