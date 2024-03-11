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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الإحصاء": 17.8% ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، عن أهم مؤشرات النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية ديسمبر 2023 والتى أظهرت ارتفاع قيـمة العجز فـى الميزان التجارى إلى 3.03 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023 مقابل 2.57 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 17.8%.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى انخفاض قيمـة الصادرات بنسبة  23.0%، حيث بلغـت 3.48 مليار دولار خـلال شهــر ديسمبر  2023 مقابل 4.52 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق، ويرجــع ذلك إلى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهـمها: (أسمدة بنسبة 48.8%، منتجات البترول  بنسبة 46.8%، الغاز الطبيعى والمسال بنسبـة 88.1% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 35.5%).  

 

ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (ملابس جاهزة  بنسبة 24.9%، فواكه طازجة بنسبة 3.6%، بترول خام بنسبة 60.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.0%).

 

انخفاض قيمة الواردات


انخفضت قيمة الواردات بنسبة  8.2%، حيث بلغت 6.51 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023  مقابل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمــة واردات بعض السلع وأهمهـا: (مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـــة 8.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 17.2%، فول صويا بنسبـة 14.7%، خشب ومصنوعاته بنسبــة 40.5%).

 

ارتفاع واردات بعض السلع

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 24.7%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 80.2 %، أدوية ومسحضرات صيدلة بنسبة 5.8%، قمح بنسبـة 20.7%).

الاحصاء صادرات ملابس جاهزة جهاز الإحصاء واردات

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