الإحصاء: 105.9 مليون نسمة عدد سكان مصر بالداخل.. والإناث يمثلن 48.6%

بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان المصريين بالداخل بلغ 105.9 مليون نسمة، حيث مثلت الإناث منهم 51.5 مليون نسمة بنسبة 48.6%، وبلغ عدد الإناث 51.5 مليون نسمة وفقًا لتقديرات السكان في 1/1/2024، حيث بلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكور لكل 100 أنثى).

وأشار الجهاز، فى تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي بلغت 48.8% مقابل 51.2% للذكور، وذلك وفقًا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2022 /2023).

نسب قيد الإناث

ووفق بيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2022 /2023)، تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي: مرحلة التعليم قبل الابتدائي 23.4%، المرحلة الابتدائية 106.4% (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية، وكذلك الراسبون والمنتسبون بالمنازل)، المرحلة الإعدادية 105.8%، الثانوي العام 40.3%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.2%،....…إلخ).

معدل التسرب من التعليم

بلغ معدل التسرب في عامي (2020 /2021 - 2021 /2022) فى المرحلة الابتدائية 0،2% للإناث مقابل 0،3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 1.9% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 1.6% للذكور فى نفس العام.

أما فيما يخص بيانات نشرة الزواج والطلاق عام (2021 /2022)، ارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 929428 عقدًا مقارنًا بعام 2021، حيث كان 880041 عقدًا، كما ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث كان 254777 حالة.

ووفق بيانات بحث القوى العاملة عام 2023، بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.9% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل 69.6% للذكور، وبلغ معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4،7% للذكور، فى حين سجل معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 13،1% مقابل 66.3%. للذكور، وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عملًا دائمًا 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

سجلت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الإخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدى الإخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهن 2.0%.

وحول نسب تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار عام (2022 /2024)، حصلت المرأة على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة، كذلك حصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعدًا في البرلمان (نظام التعيين 14 سيدة، 148 سيدة بنظام الانتخاب)، أى تمثل 27% من مجلس النواب.

وأظهرت المؤشرات أن 60% نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قُدرت أعداد النساء اللاتى يحق لهن التصويت فى الانتخابات بحوالى 26 مليونًا، بنسبة 48.5% من أعداد الناخبين، بينهن حوالى 15 مليونًا من الشابات، وحوالى 11 مليونًا من السيدات كبيرات السن.

وفى سياق متصل، استعرض جهاز الإحصاء، حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة 2023 كما يلى:

في مجال التمكين السياسي

توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي وعدم الانسياق وراء الشائعات من خلال حملة بلدي أمانة، حيث تم عمل (طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية).

في مجال التمكين الاقتصادى

استكمل المجلس أنشطة برنامج (تحويشة) للادخار والإقراض الرقمي، من خلال فريق عمل مؤهل من (1،340) ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفى محافظات، وإتاحة فرصة عمل للسيدات بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات.

تمت إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية "تحويشة في بنك" على مستوى 20 محافظة، لنشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة.

استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيتين "رشيدة" و"فصيلة"، لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والإقراض الرقمى.

في مجال التمكين الاجتماعي

التوعية والتثقيف بمفهوم القضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج "جلسات دوار"، حيث تم تنفيذ (12،395) جلسة دوار.

استفاد (91،937) مستفيد/ة من أنشطة (دوّي) التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

في مجال الحماية

إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان" تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.

تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "احميها من الختان"، والتي وصلت إلى (3،374،956) مستفيد/ة.

تدريب 200 من القادة والرموز الدينية على استخدام الأساليب التدريبية المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.