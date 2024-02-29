الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: 2.7% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية إلى السودان خلال عام 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4%.

التبادل التجارى مع السودان

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2023

1. منتجات مطاحن (شعير ونشا وحبوب) بقيمة 260 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 49 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023

1. حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 115 مليون دولار.

3. حبوب وأثمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 10 ملايين دولار.

ارتفاع تحويلات المصريين

وبلغـت قيمـة تحويـلات المصـريين العـاملين بالسـودان 13.3 مليـون دولار خـلال العـام المالـي 2021 /2022 مقابل 12.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 2.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجلت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 4 ملايين دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

وسجــل عدد سكان مصر 106.1 مليون نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلـغ عـدد المصــريين المتواجــديـن بدولــة السودان طبقــًا لتقديرات البعثة 15.300 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

الاحصاء الصادرات المصرية السودان الواردات التبادل التجاري

مواد متعلقة

الإحصاء: 3.4 مليون طن إنتاج محلي من السولار

الإحصاء: 6750 سفينة وناقلة بترول عبرت قناة السويس خلال الربع الأخير من 2023

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70