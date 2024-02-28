الإحصاء: 3.4 مليون طن إنتاج محلي من السولار

حققت معدلات العجز في البوتاجاز والسولار محليًا مستويات جديدة على تغير حركة الواردات المصرية من المشتقات البترولية والاستهلاك في الوقت ذاته، وواصلت كميات الكهرباء المولدة تحسنها في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة محطات التوليد، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإنتاج المحلى من البوتاجاز

ووفق تقرير صادر عن جهاز الإحصاء والذي حصلت عليه "الدستور"، وصلت الكميات المستوردة من البوتاجاز إلى نحو 598.5 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 632.4 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ووصل الإنتاج المحلى إلى 668.6 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية مقارنة بنحو 765.1 ألف طن خلال الفترة المناظرة من الموازنة السابقة، وفى المقابل، سجل الاستهلاك نحو 1394 ألف طن خلال أول 5 أشهر من عام 2023/2024 مقابل 1388.6 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

حجم استهلاك السولار

ولفت التقرير إلى أن حجم الإنتاج المحلى من السولار بلغ 3494 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 4585 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجع استهلاك السولار من 6052 ألف طن لـ 6081.5 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.

كميات الكهرباء المولدة

وفي سياق متصل، كشف جهاز الإحصاء، عن ارتفاع فى كميات الكهرباء المولدة شهريًا إلى 68.4 جيجا.و.س خلال أول 4 أشهر من موازنة العام الحالى 2023/2024 مقابل 64.7 جيجا.و.س، وواصلت أيضًا الكهرباء المستخدمة ارتفاعها من 60.3 جيجا.و.س لـ 63.2 جيجا.و.س خلال فترة المقارنة ذاتها.

واستحوذ قطاع استخدامات منزلية على النصيب الأكبر من هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة بنسبة 39.5%، يليها قطاع الصناعة بنسبة 26.5%، وقطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 11.7%، وقطاع زراعة وري وصرف بنسبة 4.9%، وقطاع استخدامات تجارية بنسبة 0.9%.